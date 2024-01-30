Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) начнет борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке стартового раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, сразится против Эрики Андреевой (№111 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Потапова – Эррани. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против третьей сеяной хорватки Донны Векич (№34 WTA).

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