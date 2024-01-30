Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Линце
30 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) начнет борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.
В поединке стартового раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, сразится против Эрики Андреевой (№111 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Потапова – Эррани. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет против третьей сеяной хорватки Донны Векич (№34 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18-летний африканец хочет попробовать закрепиться в Европе
Людмила вместе с Аленой Остапенко не сумела взять титул австралийского мейджора