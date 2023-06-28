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  4. Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Уимблдон
28 июня 2023, 20:59 |
2030
6

Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023

Даяна в двух сетах выиграла у Эрики Андреевой

28 июня 2023, 20:59 |
2030
6
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 152) вышла в финал квалификации Уимблдона 2023.

Во втором раунде отбора к травяному мейджору украинка в двух сетах обыграла Эрику Андрееву (WTA 148) из россии за 1 час и 25 минут.

Уимблдон 2023. Квалификация. Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В финале отбора к Уимблдону Даяна сыграет против Селин Наеф (WTA 165) из Швейцарии.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Vlad Ltava
Якось нетипово зіграла - спокійно і без перепадів . Чекаю в основній сітці .
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+9
Александр Ад
молодець !Дуже впевненно подавала,Дая,помилок небагато.Ідуже мені сподобалося,як вона ловила суперницю на протиході!Удачі в наступному матчі!
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+6
Павло Бубенко
З перемогою тебе, Дая! Треба виграти ще один матч, та виходити до основної сітки, бо там уся надія лише на тебе, бо решта наших дівчат на траві взагалі грати не вміють!
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+2
Vladi Koeln
Неожиданно Что то переменилось у Даяны.в положительную сторону   Андреева  не  смогла противостоять  А говорили   новая звезда
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Науменко
В грі Даяни нічого не міняється. " Летить - не летить". Сьогодні летіло. А завтра?
Ответить
0
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