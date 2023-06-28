Уимблдон28 июня 2023, 20:59 |
2030
6
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Даяна в двух сетах выиграла у Эрики Андреевой
28 июня 2023, 20:59 |
2030
6
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 152) вышла в финал квалификации Уимблдона 2023.
Во втором раунде отбора к травяному мейджору украинка в двух сетах обыграла Эрику Андрееву (WTA 148) из россии за 1 час и 25 минут.
Уимблдон 2023. Квалификация. Второй раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева – 6:3, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В финале отбора к Уимблдону Даяна сыграет против Селин Наеф (WTA 165) из Швейцарии.
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Комментарии 6
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Якось нетипово зіграла - спокійно і без перепадів . Чекаю в основній сітці .
молодець !Дуже впевненно подавала,Дая,помилок небагато.Ідуже мені сподобалося,як вона ловила суперницю на протиході!Удачі в наступному матчі!
З перемогою тебе, Дая! Треба виграти ще один матч, та виходити до основної сітки, бо там уся надія лише на тебе, бо решта наших дівчат на траві взагалі грати не вміють!
Неожиданно Что то переменилось у Даяны.в положительную сторону Андреева не смогла противостоять А говорили новая звезда
Показать Скрыть 1 ответ
В грі Даяни нічого не міняється. " Летить - не летить". Сьогодні летіло. А завтра?
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