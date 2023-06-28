Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 152) вышла в финал квалификации Уимблдона 2023.

Во втором раунде отбора к травяному мейджору украинка в двух сетах обыграла Эрику Андрееву (WTA 148) из россии за 1 час и 25 минут.

Уимблдон 2023. Квалификация. Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В финале отбора к Уимблдону Даяна сыграет против Селин Наеф (WTA 165) из Швейцарии.