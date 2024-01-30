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Кубок Дэвиса
30 января 2024, 17:49 |
62
0

Орест ТЕРЕЩУК: «Не так много команд способны удивить сборную США»

Капитан сборной Украины – о предстоящем матче

30 января 2024, 17:49 |
62
0
Орест ТЕРЕЩУК: «Не так много команд способны удивить сборную США»
ФТУ. Виталий Сачко и Орест Терещук

Капитан сборной Украины Орест Терещук поделился мыслями о предстоящем поединке Кубка Дэвиса против команды США.

«Я должен сказать, что, к сожалению, играть этот матч дома мы не можем, но Вильнюс, Литва, – это первый лучший вариант для нас. Спасибо Федерации тенниса Литвы за то, что принимают этот поединок, за прием нашей команды. Мы уже играли здесь один матч, так что мы знакомы с ареной, с людьми, которые здесь работают. Сегодня у меня был короткий разговор с местным водителем. Я так и сказал, что наша команда чувствует себя очень комфортно в Вильнюсе. Это одна из причин, почему мы снова здесь выступаем.

Какие ощущения от того, что этот матч не проходит в Украине, и как жизнь дома? То, что мы чувствуем, относительно места проведения матча, то это самое малое, о чем мы в Украине думаем. Жизнь в Украине сложно описать. Трудно найти слова, чтобы описать ее в целом.

Относительно предстоящего поединка с американцами, то конечно, это будет интересный матч. Наши соперники – это замечательная команда. Посмотрим, что мы сможем сделать. Сможем ли их удивить? (Улыбается). Я думаю, не так много есть команд, которые способны удивить сборную США. Но, надеюсь, что мы будем способны показать игру хорошего уровня с нашей стороны», – сказал Терещук.

Матчевая встреча между сборными Украины и США пройдет 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.

ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США

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ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США
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Орест Терещук сборная Украины по теннису сборная США по теннису Украина - США
Источник Большой теннис Украины
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