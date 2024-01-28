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  4. ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США
Кубок Дэвиса
28 января 2024, 21:36 | Обновлено 28 января 2024, 21:37
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0

ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США

Встреча состоится 1-2 февраля в Вильнюсе

28 января 2024, 21:36 | Обновлено 28 января 2024, 21:37
71
0
ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США
ФТУ

1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе национальная сборная Украины сыграет матч квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса против команды США.

Подготовка в матчевой встрече уже началась. Федерация тенниса Украины опубликовала фото с первых тренировок. Сборная США во главе с Бобом Брайаном также уже в работе.

Украину будут представлять: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Капитан – Орест Терещук.

Состав сборной США: Тейлор Фритц (№12 ATP), Себастьян Корда (№26 ATP), Кристофер Юбенкс (№35 ATP), Остин Крайчек (№1 парного рейтинга ATP), Раджив Рам (№5 парного рейтинга ATP).

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sbornaya-ukrainy-nachala-podgotovku-k-matchu-kubka-devisa-protiv-ssha-foto-3
sbornaya-ukrainy-nachala-podgotovku-k-matchu-kubka-devisa-protiv-ssha-foto-4
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Источник Федерация тенниса Украины
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