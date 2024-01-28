ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США
Встреча состоится 1-2 февраля в Вильнюсе
1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе национальная сборная Украины сыграет матч квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса против команды США.
Подготовка в матчевой встрече уже началась. Федерация тенниса Украины опубликовала фото с первых тренировок. Сборная США во главе с Бобом Брайаном также уже в работе.
Украину будут представлять: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Капитан – Орест Терещук.
Состав сборной США: Тейлор Фритц (№12 ATP), Себастьян Корда (№26 ATP), Кристофер Юбенкс (№35 ATP), Остин Крайчек (№1 парного рейтинга ATP), Раджив Рам (№5 парного рейтинга ATP).
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