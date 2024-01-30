Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца

29 января появилась информация, что 17-летний украинский голкипер Илья Волошин в ближайшее время станет полноценным игроком мадридского «Реала».

Волошин покинет «Райо Махадаонда» и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа, который в начале августа 2023 года травмировал крестообразную связку колена и из-за этого не играет в текущем сезоне, отреагировал на подписание Волошина.

Как сообщает издание Defensa Central, бельгийский вратарь остался в восторге от игры Ильи и назвал его «отличным» кипером. Больше всего Тибо поразило то, что в 17 лет у Ильи уже рост 2 метра и он может вырасти еще.

Источник утверждает, что весь Мадрид говорит о Волошине и уже в ближайшее время все хотят увидеть, как «новый Лунин» (именно так в Испании окрестили Волошина) тренируется вместе с Тибо.