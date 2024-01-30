Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
Испания
30 января 2024, 17:16 |
2636
0

Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца

Илья Волошин будет выступать за молодежную команду королевского клуба

30 января 2024, 17:16 |
2636
0
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
Defensa Central. Илья Волошин и Тибо Куртуа

29 января появилась информация, что 17-летний украинский голкипер Илья Волошин в ближайшее время станет полноценным игроком мадридского «Реала».

Волошин покинет «Райо Махадаонда» и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа, который в начале августа 2023 года травмировал крестообразную связку колена и из-за этого не играет в текущем сезоне, отреагировал на подписание Волошина.

Как сообщает издание Defensa Central, бельгийский вратарь остался в восторге от игры Ильи и назвал его «отличным» кипером. Больше всего Тибо поразило то, что в 17 лет у Ильи уже рост 2 метра и он может вырасти еще.

Источник утверждает, что весь Мадрид говорит о Волошине и уже в ближайшее время все хотят увидеть, как «новый Лунин» (именно так в Испании окрестили Волошина) тренируется вместе с Тибо.

По теме:
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в Реал
Илья Волошин Тибо Куртуа Реал Мадрид
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноттингем Форест – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 30 января 2024, 17:23 2
Ноттингем Форест – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 января в 21:30 по Киеву

Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов
Футбол | 30 января 2024, 10:52 11
Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов
Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов

Шансов получить полную сумму у «горняков» довольно мало

Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Футбол | 29.01.2024, 20:58
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте
Футбол | 29.01.2024, 21:54
На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте
На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29.01.2024, 18:35
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
29.01.2024, 00:03 9
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 34
Футбол
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
29.01.2024, 07:50 6
Теннис
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
29.01.2024, 20:08 5
Бокс
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
29.01.2024, 12:58 8
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
28.01.2024, 16:53 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем