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  4. Восстановился после травмы. Холанд может сыграть в следующем матче Ман Сити
Англия
30 января 2024, 17:06 |
155
0

Восстановился после травмы. Холанд может сыграть в следующем матче Ман Сити

Об этом сообщил тренер команды Жузеп Гвардиола

30 января 2024, 17:06 |
155
0
Восстановился после травмы. Холанд может сыграть в следующем матче Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сообщил о том, что лидер атак команды Эрлинг Холанд восстановился после травмы и завтра, 31 января может сыграть против «Бернли» в 22-м туре УПЛ:

«Очевидно, что он попадет в заявку — он вернулся в строй. Эрлинг — очень важный игрок для нас. Прошло два месяца без него, но он хорошо себя чувствует. После сегодняшней тренировки похоже, что завтра он будет вместе с командой».

Из-за травмы Холанд не играл с 6 декабря прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 19 голов и 5 ассистов в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити травма Эрлинг Холанд
Источник The Athletic
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