Восстановился после травмы. Холанд может сыграть в следующем матче Ман Сити
Об этом сообщил тренер команды Жузеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сообщил о том, что лидер атак команды Эрлинг Холанд восстановился после травмы и завтра, 31 января может сыграть против «Бернли» в 22-м туре УПЛ:
«Очевидно, что он попадет в заявку — он вернулся в строй. Эрлинг — очень важный игрок для нас. Прошло два месяца без него, но он хорошо себя чувствует. После сегодняшней тренировки похоже, что завтра он будет вместе с командой».
Из-за травмы Холанд не играл с 6 декабря прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 19 голов и 5 ассистов в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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