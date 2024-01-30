Восстановился после травмы. Холанд может сыграть в следующем матче Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сообщил о том, что лидер атак команды Эрлинг Холанд восстановился после травмы и завтра, 31 января может сыграть против «Бернли» в 22-м туре УПЛ:

«Очевидно, что он попадет в заявку — он вернулся в строй. Эрлинг — очень важный игрок для нас. Прошло два месяца без него, но он хорошо себя чувствует. После сегодняшней тренировки похоже, что завтра он будет вместе с командой».

Из-за травмы Холанд не играл с 6 декабря прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 19 голов и 5 ассистов в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.