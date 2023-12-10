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  4. Есть проблемы. Гвардиола подтвердил травму Холанда
Англия
10 декабря 2023, 15:45 |
589
0

Есть проблемы. Гвардиола подтвердил травму Холанда

Бомбардир пропустит какое-то количество матчей

10 декабря 2023, 15:45 |
589
0
Есть проблемы. Гвардиола подтвердил травму Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку на матч АПЛ против «Лутона», а тренер Жузеп Гвардиола рассказал о травме ведущего бомбардира.

«Эрлинг пока играть не может, но я не знаю, сколько он пропустит – дни или недели. Конечно, Холанд является важнейшим для нас игроком, но на поле у нас выйдут 11 игроков, это точно».

«Такое бывает в сезоне – травмы, дисквалификации, другие проблемы», — сказал Гвардиола.

Холанд в сезоне АПЛ забил 14 голов.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига
Источник BBC
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