Есть проблемы. Гвардиола подтвердил травму Холанда

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку на матч АПЛ против «Лутона», а тренер Жузеп Гвардиола рассказал о травме ведущего бомбардира.

«Эрлинг пока играть не может, но я не знаю, сколько он пропустит – дни или недели. Конечно, Холанд является важнейшим для нас игроком, но на поле у нас выйдут 11 игроков, это точно».

«Такое бывает в сезоне – травмы, дисквалификации, другие проблемы», — сказал Гвардиола.

Холанд в сезоне АПЛ забил 14 голов.