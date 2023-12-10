Англия10 декабря 2023, 15:45 |
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Есть проблемы. Гвардиола подтвердил травму Холанда
Бомбардир пропустит какое-то количество матчей
10 декабря 2023, 15:45 |
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку на матч АПЛ против «Лутона», а тренер Жузеп Гвардиола рассказал о травме ведущего бомбардира.
«Эрлинг пока играть не может, но я не знаю, сколько он пропустит – дни или недели. Конечно, Холанд является важнейшим для нас игроком, но на поле у нас выйдут 11 игроков, это точно».
«Такое бывает в сезоне – травмы, дисквалификации, другие проблемы», — сказал Гвардиола.
Холанд в сезоне АПЛ забил 14 голов.
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