Юрий ВЕРНИДУБ: «УПЛ на 100% стала интереснее»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил текущий уровень УПЛ:

«В условиях войны очень тяжело приглашать качественных иностранцев, многие хорошие игроки просто боятся ехать в Украину. Но, все равно, некоторые неплохие легионеры приезжают, вернулось много украинцев. Тот же «Шахтер» вернул своих воспитанников: Чигринского, Ракицкого, которые поднимают уровень УПЛ.

Уровень чемпионата, может, и упал по сравнению с 2012 годом, но он на 100% стал интереснее. Сегодня есть 6-7 команд, которые могут бороться за высшие награды. Раньше такого не было. Все знали, что первое место займут «Шахтер» или «Динамо», а за третье будут бороться «Днепр» и «Металлист».

А сегодня команды, которые только недавно вошли в УПЛ, – «Кривбасс», «Полесье», «Рух», – борются за награды. Тот же «Черноморец» не стоит списывать со счетов. Если бы у Григорчука был немного лучше состав, то он мог бы побороться за самые высокие места, хотя одесский клуб борьбу еще не закончил».

Ранее Вернидуб оценил выступления «Кривбасса» в первой части сезона.