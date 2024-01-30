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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «УПЛ на 100% стала интереснее»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 15:07 |
259
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «УПЛ на 100% стала интереснее»

Тренер «Кривбасса» оценил нынешний уровень чемпионата

30 января 2024, 15:07 |
259
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «УПЛ на 100% стала интереснее»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил текущий уровень УПЛ:

«В условиях войны очень тяжело приглашать качественных иностранцев, многие хорошие игроки просто боятся ехать в Украину. Но, все равно, некоторые неплохие легионеры приезжают, вернулось много украинцев. Тот же «Шахтер» вернул своих воспитанников: Чигринского, Ракицкого, которые поднимают уровень УПЛ.

Уровень чемпионата, может, и упал по сравнению с 2012 годом, но он на 100% стал интереснее. Сегодня есть 6-7 команд, которые могут бороться за высшие награды. Раньше такого не было. Все знали, что первое место займут «Шахтер» или «Динамо», а за третье будут бороться «Днепр» и «Металлист».

А сегодня команды, которые только недавно вошли в УПЛ, – «Кривбасс», «Полесье», «Рух», – борются за награды. Тот же «Черноморец» не стоит списывать со счетов. Если бы у Григорчука был немного лучше состав, то он мог бы побороться за самые высокие места, хотя одесский клуб борьбу еще не закончил».

Ранее Вернидуб оценил выступления «Кривбасса» в первой части сезона.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Boodya
Це не чемпіонат став цікавіший, це рівень команд впав
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Bernard6-9
Ещё и большими буквами фамилию написали, чтобы Юра одумался в конце концов, спина небось трещит по швам от того дуба
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0
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