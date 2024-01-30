Юрий ВЕРНИДУБ: «УПЛ на 100% стала интереснее»
Тренер «Кривбасса» оценил нынешний уровень чемпионата
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил текущий уровень УПЛ:
«В условиях войны очень тяжело приглашать качественных иностранцев, многие хорошие игроки просто боятся ехать в Украину. Но, все равно, некоторые неплохие легионеры приезжают, вернулось много украинцев. Тот же «Шахтер» вернул своих воспитанников: Чигринского, Ракицкого, которые поднимают уровень УПЛ.
Уровень чемпионата, может, и упал по сравнению с 2012 годом, но он на 100% стал интереснее. Сегодня есть 6-7 команд, которые могут бороться за высшие награды. Раньше такого не было. Все знали, что первое место займут «Шахтер» или «Динамо», а за третье будут бороться «Днепр» и «Металлист».
А сегодня команды, которые только недавно вошли в УПЛ, – «Кривбасс», «Полесье», «Рух», – борются за награды. Тот же «Черноморец» не стоит списывать со счетов. Если бы у Григорчука был немного лучше состав, то он мог бы побороться за самые высокие места, хотя одесский клуб борьбу еще не закончил».
Ранее Вернидуб оценил выступления «Кривбасса» в первой части сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В семье известного украинского боксера произошло важное событие
Главный тренер «Карпат» рассказал о выступлении сборной Украины среди ветеранов