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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 11:38 | Обновлено 30 января 2024, 11:48
291
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Плакаться или на что-то жаловаться будет некрасиво»

Наставник «Кривбасса» – о выступлении команды в первой части текущего сезона

30 января 2024, 11:38 | Обновлено 30 января 2024, 11:48
291
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Плакаться или на что-то жаловаться будет некрасиво»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» из Кривого Рога Юрий Вернидуб поделился мнением относительно лидирующей позиции команды в Украинской Премьер-лиге по итогам летне-осенней части текущего сезона-2023/2024.

– Кривбасс ушел на зимний перерыв лидером УПЛ. Подводя итог первого круга, что вам удалось сделать, а что – нет?

– Здесь только позитив. Как бы там ни было, но Кривбасс на вершине. У Динамо и Шахтера есть матчи в запасе, но их еще нужно выиграть. Поэтому плакаться или на что-то жаловаться будет некрасиво с моей стороны. Я очень доволен своими ребятами и тем местом, которое занимает Кривбасс.

Мне, как и всем игрокам, теперь хочется держаться за это место и не отпускать его. Но, чтобы его сохранить, во втором круге нужно выглядеть еще лучше. Впереди очень много работы.

– Кривбасс провел много ярких матчей в первом круге, чего только стоят боевая ничья с Шахтером (3:3) и разгром прямого конкурента Днепра-1 (3:0). Какой матч был лучшим для вас?

– У нас было много неплохих игр, тот же выездной матч с Колосом (3:0), домашняя игра с Днепром-1 (3:0). Но я выберу матч с Шахтером. Проигрывая сначала 0:2, а потом 1:3, мы сравняли счет, а в конце могли еще и вырвать победу, если бы Дебелко чуть лучше исполнил момент. Тем не менее ничьей я вполне доволен.

– Назовите теперь худший матч Кривбасса с вашей точки зрения?

– Хотя мы Динамо и проиграли 0:2, но я считаю, что если бы не удаление Бескоровайного на 12-й минуте, то счет был бы другим. Но имеем то, что имеем. Также назову домашнее поражение от Руха. Игра была равная, но мы проиграли со счетом 1:3. Рух очень классная команда – быстрая, молодая.

Можно еще вспомнить нашу последнюю игру в первом круге против Зари (2:2). Мы выигрывали 2:0, контролировали ход матча, но дали сопернику отыграться и просто потеряли два очка. Если бы мы взяли эти баллы, то на зимний перерыв ушли бы в гораздо лучшем настроении.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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