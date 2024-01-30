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  4. Микель АРТЕТА: «Клоппу только уважение. Он сделал АПЛ и всех нас лучше»
Англия
30 января 2024, 14:50 |
169
0

Микель АРТЕТА: «Клоппу только уважение. Он сделал АПЛ и всех нас лучше»

Тренер понимает решение немецкого специалиста

30 января 2024, 14:50 |
169
0
Микель АРТЕТА: «Клоппу только уважение. Он сделал АПЛ и всех нас лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клопп и Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил решение тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть команду в конце сезона и взять перерыв в работе.

«Юрген – большая личность, у него есть характер и харизма. Он много сделал для роста АПЛ, и мне нравится то, как он это делал. Мы видим, сколько энергии и эмоций он вкладывал, это нужно уважать. Только уважение и благодарность».

«Он сделал АПЛ лучше, сделал каждого тренера лучше. Удивительно, как сильно он любит свою работу. И иногда ты понимаешь, что больше у тебя нет энергии, чтобы заниматься этим. Он отдал очень много».

«Что касается меня, то я чувствую, что энергия у меня сейчас есть», – сказал Артета.

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Юрген Клопп Микель Артета Арсенал Лондон Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник BBC
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