Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Аль-Хиляля извинился перед Месси за празднование гола а-ля Роналду
Другие новости
30 января 2024, 15:01 |
387
0

Форвард Аль-Хиляля извинился перед Месси за празднование гола а-ля Роналду

Майкл признался, что является фанатом аргентинца

30 января 2024, 15:01 |
387
0
Форвард Аль-Хиляля извинился перед Месси за празднование гола а-ля Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл

Нападающий «Аль-Хиляля» Майкл утверждает, что не хотел проявить неуважение к Лионелю Месси, копируя известное празднование Криштиану Роналду после гола в ворота «Интер Майами».

Напомним, накануне «Аль-Хиляль» одержал победу над «Интер Майами» (4:3) в товарищеском матче. Майкл забил третий мяч саудовского клуба и отпраздновал это в стиле Роналду, прыгнув у углового флажка и прокричав «Siuuu».

«Я никто по сравнению с Месси. Это сравнение не для меня. Я его большой поклонник, я его фанат. Я благодарю Бога за возможность быть с ним на футбольном поле и насладиться этим моментом. Я благодарю всех, кто ответственен за организацию матча, позволившего нам встретиться с лучшим в мире футболистом — Лионелем Месси. Мы наслаждались этим противостоянием», — цитирует Майкла Goal.

По теме:
У кого 8.9? Известны оценки Кривцова, Месси и Суареса за шоу с Аль-Хилялем
Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3. Мячи Месси и Суареса. Видео голов и обзор
Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку
Лионель Месси Аль-Хиляль Интер Майами Криштиану Роналду
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»
Теннис | 30 января 2024, 07:40 20
ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»
ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»

Катарина прокомментировала свою помолвку с Аленом Авидзбой

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29 января 2024, 18:35 1
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить

Рубен Аморим может возглавить титулованный клуб АПЛ

Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Бокс | 30.01.2024, 09:00
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Металлист 1925 в одно окно подписал Юрченко и Гармаша. Это очень интересно
Футбол | 30.01.2024, 12:30
Металлист 1925 в одно окно подписал Юрченко и Гармаша. Это очень интересно
Металлист 1925 в одно окно подписал Юрченко и Гармаша. Это очень интересно
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Футбол | 29.01.2024, 19:35
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
28.01.2024, 16:53 34
Футбол
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
28.01.2024, 14:31 45
Теннис
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
29.01.2024, 12:58 8
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
29.01.2024, 11:25 14
Футбол
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
28.01.2024, 09:09 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем