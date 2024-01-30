Форвард Аль-Хиляля извинился перед Месси за празднование гола а-ля Роналду

Нападающий «Аль-Хиляля» Майкл утверждает, что не хотел проявить неуважение к Лионелю Месси, копируя известное празднование Криштиану Роналду после гола в ворота «Интер Майами».

Напомним, накануне «Аль-Хиляль» одержал победу над «Интер Майами» (4:3) в товарищеском матче. Майкл забил третий мяч саудовского клуба и отпраздновал это в стиле Роналду, прыгнув у углового флажка и прокричав «Siuuu».

«Я никто по сравнению с Месси. Это сравнение не для меня. Я его большой поклонник, я его фанат. Я благодарю Бога за возможность быть с ним на футбольном поле и насладиться этим моментом. Я благодарю всех, кто ответственен за организацию матча, позволившего нам встретиться с лучшим в мире футболистом — Лионелем Месси. Мы наслаждались этим противостоянием», — цитирует Майкла Goal.