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30 января 2024, 13:25 | Обновлено 30 января 2024, 13:57
338
1

ВИДЕО. Новичок Шахтера забил за олимпийскую сборную Бразилии

Гол Марлона Гомеса помог обыграть Венесуэлу

30 января 2024, 13:25 | Обновлено 30 января 2024, 13:57
338
1
ВИДЕО. Новичок Шахтера забил за олимпийскую сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

20-летний новичок донецкого «Шахтера» Марлон Гомес отличился забитым мячом в матче отборочного турнира за право сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже.

Полузащитник «горняков» сравнял счет в поединке с Венесуэлой, замкнув с нескольких метров удобную передачу Эндрика. Вскоре бразильцы забили второй мяч и одержали победу – 2:1.

Отметим, что Бразилия со стопроцентным показателем досрочно гарантировала себе участие в финальной стадии предолимпийского турнира Игр-2024 в Париже. При этом Марлон Гомес принял участие во всех трех матчах, причем отыграл без замен.

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Источник Sport.ua
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