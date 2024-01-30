ВИДЕО. Новичок Шахтера забил за олимпийскую сборную Бразилии

20-летний новичок донецкого «Шахтера» Марлон Гомес отличился забитым мячом в матче отборочного турнира за право сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже.

Полузащитник «горняков» сравнял счет в поединке с Венесуэлой, замкнув с нескольких метров удобную передачу Эндрика. Вскоре бразильцы забили второй мяч и одержали победу – 2:1.

Отметим, что Бразилия со стопроцентным показателем досрочно гарантировала себе участие в финальной стадии предолимпийского турнира Игр-2024 в Париже. При этом Марлон Гомес принял участие во всех трех матчах, причем отыграл без замен.