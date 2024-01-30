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Англия
30 января 2024, 13:20 | Обновлено 30 января 2024, 13:30
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Микель АРТЕТА: «Клопп сделал АПЛ намного лучше»

Тренер «Арсенала» – о своем коллеге

30 января 2024, 13:20 | Обновлено 30 января 2024, 13:30
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Микель АРТЕТА: «Клопп сделал АПЛ намного лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» в конце сезона:

«Я думаю, что Клопп сделал эту лигу намного лучше. Прежде всего человек, характер, харизма, способ передачи своих идей и страсть к игре – это нечто особенное. Он внес большой вклад в развитие этой лиги, и мне нравится, как он это сделал.

Когда кто-то сделал то, что он сделал для этого клуба в лиге, вы должны уважать это и, в основном, сказать спасибо, потому что я думаю, что он сделал лигу лучше, каждого менеджера лучше, а эту лигу намного красивее и более насыщенной».

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Микель Артета Арсенал Лондон Ливерпуль Английская Премьер-лига Юрген Клопп
Источник ФК Арсенал Лондон
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