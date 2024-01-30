Микель АРТЕТА: «Клопп сделал АПЛ намного лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» в конце сезона:

«Я думаю, что Клопп сделал эту лигу намного лучше. Прежде всего человек, характер, харизма, способ передачи своих идей и страсть к игре – это нечто особенное. Он внес большой вклад в развитие этой лиги, и мне нравится, как он это сделал.

Когда кто-то сделал то, что он сделал для этого клуба в лиге, вы должны уважать это и, в основном, сказать спасибо, потому что я думаю, что он сделал лигу лучше, каждого менеджера лучше, а эту лигу намного красивее и более насыщенной».