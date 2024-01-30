Плохие новости для Лунина? Стало известно, когда может вернуться Куртуа
Бельгийский вратарь может сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов
31-летний бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.
По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, Куртуа уже приступил к индивидуальным тренировкам и восстанавливается от травмы довольно быстро. Ожидается, что бельгийский вратарь может полностью восстановиться до матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, если «Реал» туда попадет. Кроме того, Тибо будет иметь практику и в матчах Ла Лиги – на тот момент у «сливочных» останется еще 8 игр.
Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Всё зависит от Куртуа.
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