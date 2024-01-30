Плохие новости для Лунина? Стало известно, когда может вернуться Куртуа

31-летний бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, Куртуа уже приступил к индивидуальным тренировкам и восстанавливается от травмы довольно быстро. Ожидается, что бельгийский вратарь может полностью восстановиться до матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, если «Реал» туда попадет. Кроме того, Тибо будет иметь практику и в матчах Ла Лиги – на тот момент у «сливочных» останется еще 8 игр.

Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Всё зависит от Куртуа.