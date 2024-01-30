Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плохие новости для Лунина? Стало известно, когда может вернуться Куртуа
Испания
30 января 2024, 12:39 | Обновлено 30 января 2024, 13:29
1551
2

Плохие новости для Лунина? Стало известно, когда может вернуться Куртуа

Бельгийский вратарь может сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов

30 января 2024, 12:39 | Обновлено 30 января 2024, 13:29
1551
2
Плохие новости для Лунина? Стало известно, когда может вернуться Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

31-летний бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, Куртуа уже приступил к индивидуальным тренировкам и восстанавливается от травмы довольно быстро. Ожидается, что бельгийский вратарь может полностью восстановиться до матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, если «Реал» туда попадет. Кроме того, Тибо будет иметь практику и в матчах Ла Лиги – на тот момент у «сливочных» останется еще 8 игр.

Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Всё зависит от Куртуа.

По теме:
Реал продлит контракт с защитником-ветераном
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Гвардиола посоветовал Барселоне экс-тренера Шахтера на замену Хави
Тибо Куртуа Андрей Лунин травма Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
Бокс | 29 января 2024, 20:08 5
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом

В семье известного украинского боксера произошло важное событие

Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала серию пенальти в 1/8 финала домашнего КАН
Футбол | 30 января 2024, 01:05 1
Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала серию пенальти в 1/8 финала домашнего КАН
Кот-д'Ивуар выиграл у Сенегала серию пенальти в 1/8 финала домашнего КАН

В четвертьфинале Кубка Африки слоны сыграют с Мали или Буркина-Фасо

«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
Футбол | 29.01.2024, 16:40
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов
Футбол | 30.01.2024, 10:52
Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов
Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29.01.2024, 18:35
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Для Луніна то, звичайно, погані новини, але все рівно він повинен радіти, що отримує достатньо ігрової практики в такому клубі.
Ответить
+4
MrStepanovM .
хай повертається і косячить)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
28.01.2024, 16:53 34
Футбол
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
28.01.2024, 09:09 13
Биатлон
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 33
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
29.01.2024, 00:08 5
Футбол
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
29.01.2024, 00:03 8
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
28.01.2024, 14:31 45
Теннис
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем