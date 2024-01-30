Мудрик мог оказаться в другом клубе АПЛ. Сколько предлагали Шахтеру?
Украинцем раньше интересовался «Брентфорд»
23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик в свое время мог перейти в другой клуб из Лондона – «Бренфорд».
Журналист Игорь Цыганык сообщает, что за год до перехода в «Челси» донецкий «Шахтер» получил предложение от «Брентфорда» по трансферу украинца. Сначала «пчелы» предлагали 15 миллионов евро, а потом 20. «Горняки» согласились продать украинца, но сам Мудрик не смог договориться о личном контракте, поскольку ему предлагали меньшую зарплату, чем в «Шахтере».
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик является одним из лучших вингеров АПЛ по количеству успешных продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут.
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