Мудрик мог оказаться в другом клубе АПЛ. Сколько предлагали Шахтеру?

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик в свое время мог перейти в другой клуб из Лондона – «Бренфорд».

Журналист Игорь Цыганык сообщает, что за год до перехода в «Челси» донецкий «Шахтер» получил предложение от «Брентфорда» по трансферу украинца. Сначала «пчелы» предлагали 15 миллионов евро, а потом 20. «Горняки» согласились продать украинца, но сам Мудрик не смог договориться о личном контракте, поскольку ему предлагали меньшую зарплату, чем в «Шахтере».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик является одним из лучших вингеров АПЛ по количеству успешных продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут.