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  4. ФОТО. Капитан Лутона приехал на базу после пережитой остановки сердца
Англия
30 января 2024, 11:51 |
662
1

ФОТО. Капитан Лутона приехал на базу после пережитой остановки сердца

Главный тренер и одноклубники были чрезвычайно рады видеть Тома Локьера

30 января 2024, 11:51 |
662
1
ФОТО. Капитан Лутона приехал на базу после пережитой остановки сердца
ФК Лутон Таун

Капитан английского «Лутон Таун» Том Локьер, который в декабре прошлого года пережил остановку сердца прямо во время матча АПЛ против «Борнмута», впервые после инцидента пришел на клубную базу.

Главный тренер Роб Эдвардс и все одноклубники были чрезвычайно рады видеть Тома, у которого улыбка также не сходила с лица.

«Было странно видеть его возвращение. Это был особый и замечательный момент для всех нас увидеться с ним. Он такой целеустремленный человек», – поделился впечатлениями от неожиданной встречи с капитаном наставник команды.

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Том Локьер Английская Премьер-лига Лутон Таун Борнмут
Источник ФК Лутон Таун
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Boodya
А чому "дивно"?
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