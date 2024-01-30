ФОТО. Капитан Лутона приехал на базу после пережитой остановки сердца

Капитан английского «Лутон Таун» Том Локьер, который в декабре прошлого года пережил остановку сердца прямо во время матча АПЛ против «Борнмута», впервые после инцидента пришел на клубную базу.

Главный тренер Роб Эдвардс и все одноклубники были чрезвычайно рады видеть Тома, у которого улыбка также не сходила с лица.

«Было странно видеть его возвращение. Это был особый и замечательный момент для всех нас увидеться с ним. Он такой целеустремленный человек», – поделился впечатлениями от неожиданной встречи с капитаном наставник команды.