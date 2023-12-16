Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Лутон Таун пережил остановку сердца в игре против Борнмута
Англия
16 декабря 2023, 20:55 |
700
0

Капитан Лутон Таун пережил остановку сердца в игре против Борнмута

Сейчас состояние Тома Локьера нормализовалось

16 декабря 2023, 20:55 |
700
0
Капитан Лутон Таун пережил остановку сердца в игре против Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Локьер

В субботу, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Лутон Таун» на стадионе «Дин Корт».

На 58-й минуте произошло страшное событие. Капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Игрока на носилках вынесли с поля. Арбитр попросил команды пойти в раздевалку, впоследствии матч был остановлен, а затем перенесен на неопределенный срок.

По информации пресс-службы английской команды их капитан пережил остановку сердца, но показывал признаки жизни, когда его выносили с поля. Он получил должную медицинскую помощь на стадионе, а затем игрока отправили в больницу. Сообщается, что его состояние нормализовалось.

По теме:
ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем
Челси – Шеффилд – 2:0. Победа синих с участием Мудрика. Видео голов и обзор
Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ
травма Лутон Таун чемпионат Англии по футболу потеря сознания Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл
Футбол | 16 декабря 2023, 14:36 24
Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл
Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл

Sport.ua определил лучших игроков первой части сезона по средним оценкам

«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
Футбол | 16 декабря 2023, 10:58 1
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера

Винисиус Тобиас выступает в Мадриде на правах аренды

ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Футбол | 16.12.2023, 18:43
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове
Футбол | 16.12.2023, 20:55
У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове
У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
Бокс | 16.12.2023, 07:05
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
15.12.2023, 20:52 5
Футзал
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
15.12.2023, 09:18 36
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
15.12.2023, 19:03 7
Футбол
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
16.12.2023, 06:59
Футбол
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
14.12.2023, 22:50 15
Хоккей
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
15.12.2023, 16:36 10
Футбол
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
14.12.2023, 20:06 1
Футбол
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
14.12.2023, 23:57 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем