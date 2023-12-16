Капитан Лутон Таун пережил остановку сердца в игре против Борнмута

В субботу, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Лутон Таун» на стадионе «Дин Корт».

На 58-й минуте произошло страшное событие. Капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Игрока на носилках вынесли с поля. Арбитр попросил команды пойти в раздевалку, впоследствии матч был остановлен, а затем перенесен на неопределенный срок.

По информации пресс-службы английской команды их капитан пережил остановку сердца, но показывал признаки жизни, когда его выносили с поля. Он получил должную медицинскую помощь на стадионе, а затем игрока отправили в больницу. Сообщается, что его состояние нормализовалось.