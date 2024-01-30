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Major League Soccer
30 января 2024, 12:20 |
326
0

У кого 8.9? Известны оценки Кривцова, Месси и Суареса за шоу с Аль-Хилялем

30 января «Интер Майами» уступил «лидерам» в товарищеском матче со счетом 3:4

30 января 2024, 12:20 |
326
0
У кого 8.9? Известны оценки Кривцова, Месси и Суареса за шоу с Аль-Хилялем
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

29 января состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США). Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «лидеров».

У гостей один из голов забил звездный новичок Луис Суарес. Знаменитый аргентинец Лионель Месси отличился голом с пенальти, а также ассистом.

У команды из Флориды в основе вышел украинский защитник Сергей Кривцов и провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В одном из эпизодов Кривцов получил повреждение и оказался на газоне.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.

Месси получил 8.1, а Суарес – 7.1.

Лучшим игроком поединка был признан автор одного ассиста в составе саудовского клуба Сергей Милинкович-Савич (8.9).

Оценки SofaScore за матч Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3

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оценки SofaScore Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов Сергей Милинкович-Савич товарищеские матчи Аль-Хиляль Интер Майами
Источник Sport.ua
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