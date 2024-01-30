У кого 8.9? Известны оценки Кривцова, Месси и Суареса за шоу с Аль-Хилялем
30 января «Интер Майами» уступил «лидерам» в товарищеском матче со счетом 3:4
29 января состоялся товарищеский матч между командами «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США). Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «лидеров».
У гостей один из голов забил звездный новичок Луис Суарес. Знаменитый аргентинец Лионель Месси отличился голом с пенальти, а также ассистом.
У команды из Флориды в основе вышел украинский защитник Сергей Кривцов и провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В одном из эпизодов Кривцов получил повреждение и оказался на газоне.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.
Месси получил 8.1, а Суарес – 7.1.
Лучшим игроком поединка был признан автор одного ассиста в составе саудовского клуба Сергей Милинкович-Савич (8.9).
Оценки SofaScore за матч Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3
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