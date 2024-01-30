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  4. «Надо принять несколько запоздалых решений». Артета – о старте на Ноттингем
Англия
30 января 2024, 07:53 |
449
0

«Надо принять несколько запоздалых решений». Артета – о старте на Ноттингем

Испанец рассказал о планах

30 января 2024, 07:53 |
449
0
«Надо принять несколько запоздалых решений». Артета – о старте на Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился новостями о состоянии команды в преддверии поединка с «Ноттингем Форест» в 22-м туре чемпионата Англии.

«Нам предстоит принять несколько запоздалых решений. Томас Парти не будет одним из них, но у нас есть несколько игроков, у которых были проблемы в конце последней игры, и мы все еще не определились с несколькими игроками.

Райс? Да, он один из этих игроков. Он проделал определенную работу, но и пропустил несколько занятий. Надеюсь, он будет в порядке.

Будет ли Парти в составе? Томаса нет в составе, нет. Все так, как есть. Вы хотите, чтобы все были доступны, да он – лучший игрок для нас, действительно важный игрок, но в данный момент он еще не в форме», – заявил Артета.

Матч «Арсенала» с «Ноттингем Форест» состоится во вторник, 30 января, начало – в 21:30 по киевскому времени.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 3-е место с 43 очками. Лидирует «Ливерпуль», у которого 48 пунктов.

Ранее стало известно, что Микель Артета не планирует будущим летом покидать стан «канониров» ради работы в другом месте.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс Томас Парти
Источник ФК Арсенал Лондон
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