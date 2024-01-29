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Англия
29 января 2024, 09:29 | Обновлено 29 января 2024, 09:32
459
0

Ложь и провокация? Артета имеет иные планы, нежели судачат

Испанский специалист знает, чего хочет в будущем

29 января 2024, 09:29 | Обновлено 29 января 2024, 09:32
459
0
Ложь и провокация? Артета имеет иные планы, нежели судачат
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета не пkанирует будущим летом покидать стан «канониров» ради работы в другом месте.

Ранее испанские СМИ заявили, будто 41-летний уроженец Сан-Себастьяна сообщил своему окружению о том, что рассматривает возможность ухода с занимаемого поста в лондонском клубе.

Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Сейчас тренер и клубное руководство ведут переговоры о новом соглашении.

«Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, в таблице Английской Премьер-лиги, занимает 3-е место, имея 43 очка после 21 матча.

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Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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