Ложь и провокация? Артета имеет иные планы, нежели судачат

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета не пkанирует будущим летом покидать стан «канониров» ради работы в другом месте.

Ранее испанские СМИ заявили, будто 41-летний уроженец Сан-Себастьяна сообщил своему окружению о том, что рассматривает возможность ухода с занимаемого поста в лондонском клубе.

Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Сейчас тренер и клубное руководство ведут переговоры о новом соглашении.

«Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, в таблице Английской Премьер-лиги, занимает 3-е место, имея 43 очка после 21 матча.