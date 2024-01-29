Ложь и провокация? Артета имеет иные планы, нежели судачат
Испанский специалист знает, чего хочет в будущем
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета не пkанирует будущим летом покидать стан «канониров» ради работы в другом месте.
Ранее испанские СМИ заявили, будто 41-летний уроженец Сан-Себастьяна сообщил своему окружению о том, что рассматривает возможность ухода с занимаемого поста в лондонском клубе.
Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Сейчас тренер и клубное руководство ведут переговоры о новом соглашении.
«Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, в таблице Английской Премьер-лиги, занимает 3-е место, имея 43 очка после 21 матча.
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