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  4. Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру
Англия
29 января 2024, 00:01 |
2030
2

Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру

Испанского наставника уже сватают в «Барселону»

29 января 2024, 00:01 |
2030
2
Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может покинуть клуб после завершения текущего сезона.

По информации испанского издания Sport es, наставник «канониров» несколько дней назад сообщил своему окружению, что хочет покинуть клуб летом. Хорошие отношения, которые он поддерживает с владельцами лондонского клуба, позволят ему договориться о расторжении контракта по окончании сезона.

Сообщается, что этим готова воспользоваться «Барселона». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта высоко оценивает способности Артеты и готов пригласить его в команду. Ранее коуч «сине-гранатовых» Хави сообщил, что покинет клуб после завершения сезона.

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Микель Артета Жоан Лапорта Хави Барселона Арсенал Лондон назначение тренера Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.es
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Octopus
Что это за массовый исход начался
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Ekvato
Очікування босів Барси явно вищі, ніж в Арсеналі. Чи воно йому треба-цей електричний стілець? Барсі треба відмовитися від результату тут і зараз і глянути правді у вічі: вони не можуть конкурувати з Реалом найближчі сезони. Якщо дадуть тренеру час і довіру-за 2-3 роки будуть і титули і конкурентна команда. Може, покликати Зідана? Та чи піде він туди?
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