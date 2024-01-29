Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета может покинуть клуб после завершения текущего сезона.

По информации испанского издания Sport es, наставник «канониров» несколько дней назад сообщил своему окружению, что хочет покинуть клуб летом. Хорошие отношения, которые он поддерживает с владельцами лондонского клуба, позволят ему договориться о расторжении контракта по окончании сезона.

Сообщается, что этим готова воспользоваться «Барселона». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта высоко оценивает способности Артеты и готов пригласить его в команду. Ранее коуч «сине-гранатовых» Хави сообщил, что покинет клуб после завершения сезона.