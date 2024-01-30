Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»
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30 января 2024, 07:40 |
1588
4

ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»

Катарина прокомментировала свою помолвку с Аленом Авидзбой

30 января 2024, 07:40 |
1588
4
ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»
Instagram. Ален Авидзба и Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 175) прокомментировала свою помолвку с Аленом Авидзбой, который также играет в теннис:

– Четыре недели назад все украинские таблоиды облетела новость, что вы обручились со своим парнем, Аленом Авидзбой. Как вы пришли к этому решению?

– Я бы не сказала, что я приходила к этому решению. Я просто приняла его предложение. Мы уже встречаемся 6,5 лет, потому для меня это нормально. Если люди думают, что я переживаю из-за того, что все таблоиды облетела новость, что я обручена не с украинцем, то это не так.

Возможно, раньше я об этом задумывалась, но я выхожу замуж за любящего человека. А не за национальность, не за паспорт или что-то еще. Для меня здесь не существует ничего другого, кроме любви. И как социум на это реагирует, меня не затрагивает. Я делаю то, что считаю нужным для себя.

– Разговариваете ли вы с мужем о ситуации в Украине? Что он говорит?

— Конечно, мы часто обсуждаем эту ситуацию. Он так же, как и я, переживает эти трудные времена. Беспокоится, как моя семья, как я. Он общается и с моими родителями, и с бабушкой, у нас нет проблем. Это страшная война, он это знает, видит и ему очень досадно, что это происходит на моей земле и что все, что он может поддержать меня и мою семью. Если бы он этого не делал, я не приняла бы предложение. Конечно, мы говорим об этом, потому что не можем закрывать глаза на реальность сегодняшнего дня.

Ален – из Абхазии. Многие говорят: «Русский». Но он не россиянин, он из Абхазии, это маленькая и в то же время большая деталь, о которой почему-то забывают, – сказала Завацкая.

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Источник Информатор
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Комментарии 4
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Sashamar
Бити треба не по паспорту, а по пиці, тут Катя цілком права  . А далі починаються нюанси.
Зрозуміло, що в нас україноцентричний світ, але також зрозуміло, що доньці біженців з Карабаху, яка тільки-но отримавши паспорт, миттєво чкурнула з РФ до Іспанії, де й живе вже три роки (я про Еліну Аванесян) вірмено-азербайджанська війна болить значно більше, ніж російська агресія в Україні. А для білорусів ключовим є відношення до Луки і протестів 20-го року. Просто для прикладу.
Щодо Катрусиного чоловіка, для нього ключовою є відповідь на питання, чи підтримує він з фактичну окупацією Абхазії мордором і чи згоден з тим, що саме мордор не дає абхазам налагодити відносини з Грузієй.
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Роман Роизин
Все правильно  сказала
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