ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 175) прокомментировала свою помолвку с Аленом Авидзбой, который также играет в теннис:

– Четыре недели назад все украинские таблоиды облетела новость, что вы обручились со своим парнем, Аленом Авидзбой. Как вы пришли к этому решению?

– Я бы не сказала, что я приходила к этому решению. Я просто приняла его предложение. Мы уже встречаемся 6,5 лет, потому для меня это нормально. Если люди думают, что я переживаю из-за того, что все таблоиды облетела новость, что я обручена не с украинцем, то это не так.

Возможно, раньше я об этом задумывалась, но я выхожу замуж за любящего человека. А не за национальность, не за паспорт или что-то еще. Для меня здесь не существует ничего другого, кроме любви. И как социум на это реагирует, меня не затрагивает. Я делаю то, что считаю нужным для себя.

– Разговариваете ли вы с мужем о ситуации в Украине? Что он говорит?

— Конечно, мы часто обсуждаем эту ситуацию. Он так же, как и я, переживает эти трудные времена. Беспокоится, как моя семья, как я. Он общается и с моими родителями, и с бабушкой, у нас нет проблем. Это страшная война, он это знает, видит и ему очень досадно, что это происходит на моей земле и что все, что он может поддержать меня и мою семью. Если бы он этого не делал, я не приняла бы предложение. Конечно, мы говорим об этом, потому что не можем закрывать глаза на реальность сегодняшнего дня.

Ален – из Абхазии. Многие говорят: «Русский». Но он не россиянин, он из Абхазии, это маленькая и в то же время большая деталь, о которой почему-то забывают, – сказала Завацкая.