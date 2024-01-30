Несчастные «адзурри». Наполи с Лацио повторил антирекорд 12-летней давности
Клуб из Неаполя провел слабый матч против римлян
В понедельник, 28 января, в 22-м туре чемпионата Италии отношения между собой выяснили «Наполи» и «Лацио». Игра, состоявшаяся в Неаполе, завершилась вничью 0:0.
Команды за 90 минут поединка нанесли на двоих по воротам друг друга 15 ударов, но только один из них оказался в створ («Лацио»).
Таким образом, игроки «Наполи» впервые с 2012 года не нанесли ни одного прицельного удара по воротам соперника в матче Серии А. В целом, это третий подобный случай, начиная с сезона-2007/2008, когда команда вернулась в высший дивизион.
Что любопытно, «адзурри» превзошли гостей из Рима по проценту владения мячом – 61 на 39.
«Наполи» в таблице чемпионата Италии занимает 9-е место, имея 32 очка после 21 поединка. У «Лацио» 34 пункта и шестая позиция.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чжэн Циньвень дебютировала в первой десятке
Промоутер Тайсона Фьюри верит в победу своего подопечного