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Чемпионат Италии
Эллас Верона
28.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
Фрозиноне
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 января 2024, 20:59 | Обновлено 28 января 2024, 21:55
70
0

ВИДЕО. Лацио и Наполи разошлись миром, Монца взяла 3 очка в игре с Сассуоло

Вечером 28 января проходят матчи 22-го тура чемпионата Италии

28 января 2024, 20:59 | Обновлено 28 января 2024, 21:55
70
0
ВИДЕО. Лацио и Наполи разошлись миром, Монца взяла 3 очка в игре с Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 января проходят матчи 22-го тура чемпионата Италии.

Лацио и Наполи разошлись миром (0:0), Монца взяла 3 очка в игре с Сассуоло (1:0).

Верона и Фрозиноне поделили очки (1:1).

Серия A. 22-й тур, 28 января

Верона – Фрозиноне – 1:1

Голы: Томаш Суслов, 45+3 (пен) – Каю Жорже, 58

Монца – Сассуоло – 1:0

Гол: Андреа Кольпани, 31

Лацио – Наполи – 0:0

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Каю Жоржи (Фрозиноне).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Суслов (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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