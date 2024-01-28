28.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
Италия28 января 2024, 20:59 | Обновлено 28 января 2024, 21:55
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ВИДЕО. Лацио и Наполи разошлись миром, Монца взяла 3 очка в игре с Сассуоло
Вечером 28 января проходят матчи 22-го тура чемпионата Италии
28 января 2024, 20:59 | Обновлено 28 января 2024, 21:55
70
0
Вечером 28 января проходят матчи 22-го тура чемпионата Италии.
Лацио и Наполи разошлись миром (0:0), Монца взяла 3 очка в игре с Сассуоло (1:0).
Верона и Фрозиноне поделили очки (1:1).
Серия A. 22-й тур, 28 января
Верона – Фрозиноне – 1:1
Голы: Томаш Суслов, 45+3 (пен) – Каю Жорже, 58
Монца – Сассуоло – 1:0
Гол: Андреа Кольпани, 31
Лацио – Наполи – 0:0
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Каю Жоржи (Фрозиноне).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Суслов (Эллас Верона).
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