Владислав ШАРАЙ: «После победы на сборах работать проще и атмосфера лучше»

Полузащитник «Вереса» Владислав Шарай рассказал о своих впечатлениях от победы над северомакедонской «Брерой» (3:2).

«Очень непростой матч. Соперник оказался очень сильным. Очень тяжело было против них играть. Они очень плотно размещались. Соперник – вполне до уровня УПЛ. Но мы использовали свои моменты.

Играем на фоне серьезных нагрузок – поэтому, думаю, мы полностью выполнили план на игру.

Забил хороший гол. Евгений Шевченко отдал передачу на моего брата Стаса, а тот уже отдал мне под удар и я в одно касание забил. Мы это отрабатывали на тренировке и смогли реализовать.

После победы работать на собрании всегда проще, лучше атмосфера, веселее и нагрузки преодолеваются легче», – сказал Шарай.