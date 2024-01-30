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  4. Владислав ШАРАЙ: «После победы на сборах работать проще и атмосфера лучше»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 05:33 |
68
0

Владислав ШАРАЙ: «После победы на сборах работать проще и атмосфера лучше»

Полузащитник «Вереса» прокомментировал победу над «Брерой»

30 января 2024, 05:33 |
68
0
Владислав ШАРАЙ: «После победы на сборах работать проще и атмосфера лучше»
НК Верес. Владислав Шарай

Полузащитник «Вереса» Владислав Шарай рассказал о своих впечатлениях от победы над северомакедонской «Брерой» (3:2).

«Очень непростой матч. Соперник оказался очень сильным. Очень тяжело было против них играть. Они очень плотно размещались. Соперник – вполне до уровня УПЛ. Но мы использовали свои моменты.

Играем на фоне серьезных нагрузок – поэтому, думаю, мы полностью выполнили план на игру.

Забил хороший гол. Евгений Шевченко отдал передачу на моего брата Стаса, а тот уже отдал мне под удар и я в одно касание забил. Мы это отрабатывали на тренировке и смогли реализовать.

После победы работать на собрании всегда проще, лучше атмосфера, веселее и нагрузки преодолеваются легче», – сказал Шарай.

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Источник ФК Верес
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