Владислав ШАРАЙ: «После победы на сборах работать проще и атмосфера лучше»
Полузащитник «Вереса» прокомментировал победу над «Брерой»
Полузащитник «Вереса» Владислав Шарай рассказал о своих впечатлениях от победы над северомакедонской «Брерой» (3:2).
«Очень непростой матч. Соперник оказался очень сильным. Очень тяжело было против них играть. Они очень плотно размещались. Соперник – вполне до уровня УПЛ. Но мы использовали свои моменты.
Играем на фоне серьезных нагрузок – поэтому, думаю, мы полностью выполнили план на игру.
Забил хороший гол. Евгений Шевченко отдал передачу на моего брата Стаса, а тот уже отдал мне под удар и я в одно касание забил. Мы это отрабатывали на тренировке и смогли реализовать.
После победы работать на собрании всегда проще, лучше атмосфера, веселее и нагрузки преодолеваются легче», – сказал Шарай.
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