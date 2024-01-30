Источник: Черноморец просматривает боснийского центрального защитника
Роман Григорчук забраковал Шушняру и Озорнвафора
Как сообщает журналист Игорь Семйон, одесский «Черноморец» просматривает боснийского игрока. Им является Владимир Арсич, последним клубом которого был датский «Вайле». Игроку 22 года. За информацией Трансфермаркта, его стоимость 100 тисяч евро.
Ранее на просмотре в одесской команде находились вингер Лука Шушняра и центральный защитник Валентин Озорнвафор, но они не подошли Роману Григорчуку и клуб не стал с ними подписывать контракты.
Напомним, недавно одесситы в спарринге обыграли северомакедонскую «Бреру» (3:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рубен Аморим может возглавить титулованный клуб АПЛ
Людмила вместе с Аленой Остапенко не сумела взять титул австралийского мейджора