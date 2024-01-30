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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 04:36 | Обновлено 30 января 2024, 04:42
29
0

Источник: Черноморец просматривает боснийского центрального защитника

Роман Григорчук забраковал Шушняру и Озорнвафора

30 января 2024, 04:36 | Обновлено 30 января 2024, 04:42
29
0
Источник: Черноморец просматривает боснийского центрального защитника
mondo.ba. Владимир Арсич

Как сообщает журналист Игорь Семйон, одесский «Черноморец» просматривает боснийского игрока. Им является Владимир Арсич, последним клубом которого был датский «Вайле». Игроку 22 года. За информацией Трансфермаркта, его стоимость 100 тисяч евро.

Ранее на просмотре в одесской команде находились вингер Лука Шушняра и центральный защитник Валентин Озорнвафор, но они не подошли Роману Григорчуку и клуб не стал с ними подписывать контракты.

Напомним, недавно одесситы в спарринге обыграли северомакедонскую «Бреру» (3:1).

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Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы просмотр игроков Игорь Семйон
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