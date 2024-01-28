Товарищеские матчи
28.01.2024 14:30 – FT 3 : 1
Украина. Премьер лига28 января 2024, 20:39 | Обновлено 28 января 2024, 21:00
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Черноморец выиграл контрольный матч у команды из Северной Македонии
Подопечные Романа Григорчука обыграли команду «Брера» Струмица
28 января 2024, 20:39 | Обновлено 28 января 2024, 21:00
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На учебно-тренировочных сборах в Турции «Черноморец» провел очередной контрольный матч.
Подопечные Романа Григорчука обыграли команду «Брера» Струмица из Северной Македонии со счетом 3:1.
У моряков голы забили Александр Васильев (дубль) и Артем Присяжнюк.
Товарищеский матч. Турция, 28 января
Черноморец Одесса (Украина) – Брера Струмица (Северная Македония) – 3:1 (1:1)
Голы: Александр Васильев (дубль), Артем Присяжнюк.
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