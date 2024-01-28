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Товарищеские матчи
Черноморец
28.01.2024 14:30 – FT 3 : 1
Брера Струмица
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 20:39 | Обновлено 28 января 2024, 21:00
684
1

Черноморец выиграл контрольный матч у команды из Северной Македонии

Подопечные Романа Григорчука обыграли команду «Брера» Струмица

28 января 2024, 20:39 | Обновлено 28 января 2024, 21:00
684
1
Черноморец выиграл контрольный матч у команды из Северной Македонии
ФК Черноморец

На учебно-тренировочных сборах в Турции «Черноморец» провел очередной контрольный матч.

Подопечные Романа Григорчука обыграли команду «Брера» Струмица из Северной Македонии со счетом 3:1.

У моряков голы забили Александр Васильев (дубль) и Артем Присяжнюк.

Товарищеский матч. Турция, 28 января

Черноморец Одесса (Украина) – Брера Струмица (Северная Македония) – 3:1 (1:1)

Голы: Александр Васильев (дубль), Артем Присяжнюк.

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Источник ФК Черноморец
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