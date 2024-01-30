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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «У нас мало травмированных игроков»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 03:40 |
62
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «У нас мало травмированных игроков»

Тренер «Руха» рассказал о ситуации в команде

30 января 2024, 03:40 |
62
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «У нас мало травмированных игроков»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал, как команда готовится к возобновлению УПЛ.

«Штурм» и «Браво» – очень хорошие команды. Да, австрийцы вышли в плей-офф Лиги конференций, а словенцы борются за то, чтобы играть в еврокубках и завоевать бронзовые медали чемпионата. «Штурм» уже прошел почти весь сбор и 3 февраля будет играть в Кубке Австрии. Исходя из их формы, будет интересно проверить наших игроков на их фоне.

Для нас важно, что Григорий Козловский приехал и посетил наше собрание – это дополнительная мотивация для всех. Он уделяет большое внимание команде и радует, что он часто бывает с клубом. Основатель «Руха» следит и за первой командой, и за U-19, и за всеми возрастными категориями Академии.

Я доволен тем, как футболисты работают на этом собрании. Сейчас у команды этап серьезных нагрузок. Конечно, всегда есть определенные моменты и не может быть все гладко, потому что так просто не бывает. Впрочем, в общем, процесс проходит в хорошем русле, у нас мало травмированных игроков. В частности, к восстановлению УПЛ все игроки должны быть готовы. Главное сейчас – хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата Украины. Да, Пидгурского, Эдсона, Слюбика, Федора и Сыча не хватало в первых товарищеских матчах, но мы ждем их возвращения к главным поединкам.

У них нет серьезных повреждений, но мы не готовы рисковать их здоровьем во время собрания, – сказал Пономарев.

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Виталий Пономарев Рух Львов учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Рух Львов
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