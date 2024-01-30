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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 03:23 | Обновлено 30 января 2024, 03:32
43
0

Два футболиста вернулись в строй у Александрии после травм

Богдан Билошевский и Александр Беляев уже задействованы в спаррингах

30 января 2024, 03:23 | Обновлено 30 января 2024, 03:32
43
0
Два футболиста вернулись в строй у Александрии после травм
ФК Александрия. Богдан Билошевский

Два футболиста «Александрии», пропустившие большую часть осенней части сезона из-за травм, начали полноценные тренировки.

24-летний Богдан Билошевский восстановился после букета повреждений: боковой связки колена и мышц задней поверхности бедра.

Его ровесник Александр Беляев вернулся в общую группу после операции на паховых кольцах.

Оба футболиста уже были задействованы в контрольных матчах команды, состоявшихся 29 января.

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Александрия восстановление Богдан Билошевский Александр Беляев ТаТоТаке травма
Источник ТаТоТаке
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