Два футболиста вернулись в строй у Александрии после травм

Два футболиста «Александрии», пропустившие большую часть осенней части сезона из-за травм, начали полноценные тренировки.

24-летний Богдан Билошевский восстановился после букета повреждений: боковой связки колена и мышц задней поверхности бедра.

Его ровесник Александр Беляев вернулся в общую группу после операции на паховых кольцах.

Оба футболиста уже были задействованы в контрольных матчах команды, состоявшихся 29 января.