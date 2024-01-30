Украина. Премьер лига30 января 2024, 03:23 | Обновлено 30 января 2024, 03:32
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Два футболиста вернулись в строй у Александрии после травм
Богдан Билошевский и Александр Беляев уже задействованы в спаррингах
30 января 2024, 03:23 | Обновлено 30 января 2024, 03:32
43
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Два футболиста «Александрии», пропустившие большую часть осенней части сезона из-за травм, начали полноценные тренировки.
24-летний Богдан Билошевский восстановился после букета повреждений: боковой связки колена и мышц задней поверхности бедра.
Его ровесник Александр Беляев вернулся в общую группу после операции на паховых кольцах.
Оба футболиста уже были задействованы в контрольных матчах команды, состоявшихся 29 января.
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