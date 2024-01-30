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  4. Дмитрий ГОДЯ: «Мы контролировали игру, лучше играли, больше создавали»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 03:20 | Обновлено 30 января 2024, 03:28
111
0

Дмитрий ГОДЯ: «Мы контролировали игру, лучше играли, больше создавали»

Игрок «Вереса» прокомментировал победу на сборах

30 января 2024, 03:20 | Обновлено 30 января 2024, 03:28
111
0
Дмитрий ГОДЯ: «Мы контролировали игру, лучше играли, больше создавали»
НК Верес. Дмитрий Годя

Игрок ровенского «Вереса» Дмитрий Годя прокомментировал победу над северомакедонской «Брерой» (3:2). Годя в этом матче отличился голом.

«Мы контролировали игру, лучше играли, больше создавали и могли забить еще.

По моему голу – Денис Свитюха выполнил перехват в центре, отдал мне на ход. Я видел, что защитник ждет передачу, поэтому прокинул мяч дальше и ударил.

Установка на игру была выше прессинговать и контролировать мяч. Чувствую, что уже проделали хорошую работу на сборах, сил пока хватает», – сказал Годя.

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Дмитрий Годя
Источник ФК Верес
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