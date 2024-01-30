Жилстрой-1 отправился на сборы в Хуст

Женская команда «Металлиста 1925» – «Жилстрой-1» – отправилась в Хуст, чтобы готовиться ко второй части сезона.

Сбор продлится две недели. На этот период у команды запланировано провести три контрольных матча. Уже с завтрашнего дня девушки продолжат подготовку ко второму этапу чемпионата Украины, тренируясь в двухразовом режиме.

После этого «Жилстрой-1» вернется в Счастливое, где продолжит подготовку к продолжению чемпионата.

Напомним, ранее к харьковчанкам вернулась их бывший игрок.