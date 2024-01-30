Жилстрой-1 отправился на сборы в Хуст
Харьковчанки продолжат подготовку к второму этапу чемпионата Украины
Женская команда «Металлиста 1925» – «Жилстрой-1» – отправилась в Хуст, чтобы готовиться ко второй части сезона.
Сбор продлится две недели. На этот период у команды запланировано провести три контрольных матча. Уже с завтрашнего дня девушки продолжат подготовку ко второму этапу чемпионата Украины, тренируясь в двухразовом режиме.
После этого «Жилстрой-1» вернется в Счастливое, где продолжит подготовку к продолжению чемпионата.
Напомним, ранее к харьковчанкам вернулась их бывший игрок.
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