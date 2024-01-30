Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жилстрой-1 отправился на сборы в Хуст
Чемпионат Украины
30 января 2024, 02:20 | Обновлено 30 января 2024, 02:41
46
0

Жилстрой-1 отправился на сборы в Хуст

Харьковчанки продолжат подготовку к второму этапу чемпионата Украины

30 января 2024, 02:20 | Обновлено 30 января 2024, 02:41
46
0
Жилстрой-1 отправился на сборы в Хуст
ФК Металлист 1925

Женская команда «Металлиста 1925» – «Жилстрой-1» – отправилась в Хуст, чтобы готовиться ко второй части сезона.

Сбор продлится две недели. На этот период у команды запланировано провести три контрольных матча. Уже с завтрашнего дня девушки продолжат подготовку ко второму этапу чемпионата Украины, тренируясь в двухразовом режиме.

После этого «Жилстрой-1» вернется в Счастливое, где продолжит подготовку к продолжению чемпионата.

Напомним, ранее к харьковчанкам вернулась их бывший игрок.

По теме:
Дмитрий ГОДЯ: «Мы контролировали игру, лучше играли, больше создавали»
Фредди ПЛЮМАН: «Несмотря на поражение, мы сыграли качественно»
Артур МИКИТИШИН: «Соперники не играли в футбол, а хотели нас повредить»
Жилстрой-1 Харьков чемпионат Украины по футболу среди женщин учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции
Футбол | 29 января 2024, 22:39 7
ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции
ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции

Спереди – сине-желтая табличка с надписью: «Дякуємо нашим воїнам!»

Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Футбол | 29 января 2024, 19:35 2
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами

Кандидатурой тренера национальной сборной заинтересовался представитель ОАЭ «Аль-Джазира»

Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Теннис | 29.01.2024, 10:52
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 29.01.2024, 13:10
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
У кого 8.3? Стала известна оценка Трубина за матч чемпионата Португалии
Футбол | 30.01.2024, 00:31
У кого 8.3? Стала известна оценка Трубина за матч чемпионата Португалии
У кого 8.3? Стала известна оценка Трубина за матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
28.01.2024, 11:40 38
Футбол
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
28.01.2024, 16:53 34
Футбол
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
28.01.2024, 12:22 2
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
28.01.2024, 22:12 1
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
29.01.2024, 00:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем