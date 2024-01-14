ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины вернулась в Жилстрой-1

Как сообщает сайт харьковского «Метилиста 1925», в состав женской футбольной команды «Жилстрой-1» вернулась защитница Ольга Басанская, покинувшая команду после начала полномасштабного российского вторжения. В активе Басанской 121 матч за харьковчанок и 35 забитых голов, также Басанская сыграла 77 матчей (2 гола) за сборную Украины.

Кроме того, команда усилилась вратарем Марией Денищич, имеющей опыт выступлений за донецкий «Шахтер».

Напомним, ранее УЕФА опубликовал рейтинг женских клубных команд. В нем «Жилстрой-1» занимает 45 место, что является вторым результатом среди украинских клубов.