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14 января 2024, 05:22 | Обновлено 14 января 2024, 05:33
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины вернулась в Жилстрой-1

Ольга Басанская уже играла за харьковскую команду

14 января 2024, 05:22 | Обновлено 14 января 2024, 05:33
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины вернулась в Жилстрой-1
ФК Металлист 1925. Ольга Басанская

Как сообщает сайт харьковского «Метилиста 1925», в состав женской футбольной команды «Жилстрой-1» вернулась защитница Ольга Басанская, покинувшая команду после начала полномасштабного российского вторжения. В активе Басанской 121 матч за харьковчанок и 35 забитых голов, также Басанская сыграла 77 матчей (2 гола) за сборную Украины.

Кроме того, команда усилилась вратарем Марией Денищич, имеющей опыт выступлений за донецкий «Шахтер».

Напомним, ранее УЕФА опубликовал рейтинг женских клубных команд. В нем «Жилстрой-1» занимает 45 место, что является вторым результатом среди украинских клубов.

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Жилстрой-1 Харьков
Источник ФК Металлист 1925
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