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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 19:45 | Обновлено 08 января 2024, 20:30
297
0

Женский клубный рейтинг УЕФА. Две украинские команды – в топ-50

А в топ-100 – три

08 января 2024, 19:45 | Обновлено 08 января 2024, 20:30
297
0
Женский клубный рейтинг УЕФА. Две украинские команды – в топ-50
УАФ

УЕФА опубликовал рейтинг женских клубных команд. В топ-50 рейтинга нашлось место двум украинским командам – «Ворскла» занимает 39-е место, а «Жилстрой-1» находится на 45-й позиции.

В прошлом году в топ-45 аналогично было две команды. В топ-100 рейтинга находится «Кривбасс», который занимает 87-е место. В сезоне 2023/24 впервые две украинские команды сыграли в женской Лиге чемпионов.

Топ-3 рейтинга занимают доминирующие силы женского футбола – «Барселона», «Лион» и «Вольфсбург».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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