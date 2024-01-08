Женский клубный рейтинг УЕФА. Две украинские команды – в топ-50

УЕФА опубликовал рейтинг женских клубных команд. В топ-50 рейтинга нашлось место двум украинским командам – «Ворскла» занимает 39-е место, а «Жилстрой-1» находится на 45-й позиции.

В прошлом году в топ-45 аналогично было две команды. В топ-100 рейтинга находится «Кривбасс», который занимает 87-е место. В сезоне 2023/24 впервые две украинские команды сыграли в женской Лиге чемпионов.

Топ-3 рейтинга занимают доминирующие силы женского футбола – «Барселона», «Лион» и «Вольфсбург».