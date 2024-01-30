Артур МИКИТИШИН: «Соперники не играли в футбол, а хотели нас повредить»

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин поделился эмоциями от разгромного поражения чешской «Виктории» (0:3) на сборах.

– Конечно, мы недовольны. Соперник не знаю, что хотел показать. Но такое впечатление, что они не играли в футбол, а преследовали задачу кого-то из нас повредить. И это все вылилось не в игру в футбол, а какой-то файтинг.

– Ты немного пропустил. Какие кондиции у тебя сейчас, как себя чувствуешь?

– Понемногу набираю форму, как и вся команда. На тренировках отдаемся на все сто процентов. Уже чувствую себя лучше, далее будет еще лучше, спасибо.

– Впереди несколько выходных. Что вы планируете делать?

– Надо отдохнуть от тренировок. Все куда-нибудь поедем. Некоторые здесь впервые, поэтому что-то придумаем. А потом вернемся к подготовке, ведь вторая часть сезона уже не за горами, – сказал Микитишин.