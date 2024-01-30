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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 02:00 | Обновлено 30 января 2024, 02:42
249
0

Артур МИКИТИШИН: «Соперники не играли в футбол, а хотели нас повредить»

Полузащитник «Кривбасса» – о проигранном матче на сборах

30 января 2024, 02:00 | Обновлено 30 января 2024, 02:42
249
0
Артур МИКИТИШИН: «Соперники не играли в футбол, а хотели нас повредить»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин поделился эмоциями от разгромного поражения чешской «Виктории» (0:3) на сборах.

– Конечно, мы недовольны. Соперник не знаю, что хотел показать. Но такое впечатление, что они не играли в футбол, а преследовали задачу кого-то из нас повредить. И это все вылилось не в игру в футбол, а какой-то файтинг.

Ты немного пропустил. Какие кондиции у тебя сейчас, как себя чувствуешь?

– Понемногу набираю форму, как и вся команда. На тренировках отдаемся на все сто процентов. Уже чувствую себя лучше, далее будет еще лучше, спасибо.

Впереди несколько выходных. Что вы планируете делать?

– Надо отдохнуть от тренировок. Все куда-нибудь поедем. Некоторые здесь впервые, поэтому что-то придумаем. А потом вернемся к подготовке, ведь вторая часть сезона уже не за горами, – сказал Микитишин.

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товарищеские матчи Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виталий Вернидуб учебно-тренировочные сборы Вячеслав Рябов контрольные матчи УПЛ Артур Микитишин
Источник ФК Кривбасс
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