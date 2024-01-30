Матч Челси с Мудриком в финале Кубка лиги перенесен. Что произошло?
Матч начнется в 17:00, а не в 18:30, как планировалось ранее
В розыгрыше финала Кубка английской лиги 2023/24 «Челси» сыграет с «Ливерпулем».
По информации The Athletic, английская футбольная лига, проконсультировавшись с полицией Лондона, приняла решение о переносе начала матча с 18:30 на 17:00 (киевское время).
Последние финалы розыгрыша турнира начинались в 18:30, но для улучшения соблюдения мер безопасности полиция настояла на том, чтобы игра началась раньше.
Матч состоится 25 февраля и пройдет не легендарном стадионе Уэмбли, который находится в Лондоне.
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