Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом Гринвуда. Хетафе обыграл Гранаду, которая не реализовала пенальти
Чемпионат Испании
Хетафе
29.01.2024 22:00 – FT 2 : 0
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 января 2024, 23:59 | Обновлено 30 января 2024, 00:14
28
0

С голом Гринвуда. Хетафе обыграл Гранаду, которая не реализовала пенальти

«Хетафе» входит в топ-10 Ла лиги, «Гранада» идет на 19-й позиции

29 января 2024, 23:59 | Обновлено 30 января 2024, 00:14
28
0
С голом Гринвуда. Хетафе обыграл Гранаду, которая не реализовала пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Хетафе» дома обыграл «Гранаду» со счетом 2:0.

У хозяев в первом тайме голы забили скандальный форвард Мэйсон Гринвуд и нападающий Борха Майораль.

У гостей форвард Мирто Узуни не реализовал пенальти на 59-й минуте.

«Хетафе» входит в топ-10 Ла лиги (29 очков), «Гранада» идет на 19-й позиции в зоне вылета (11 баллов).

Ла Лига. 22-й тур, 29 января

Хетафе – Гранада – 2:0

Голы: Гринвуд, 21, Борха Майораль, 36

Турнирная таблица

По теме:
Эштрела Амадора – Бенфика – 1:4. Как Трубин спасал Орлов. Видео голов
Впереди – сороки. Блэкберн разгромил Рексхэм в 1/16 финала Кубка Англии
Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3. Мячи Месси и Суареса. Видео голов и обзор
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Гранада видео голов и обзор пенальти Мейсон Гринвуд Борха Майораль
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила
Футбол | 29 января 2024, 22:27 9
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила

Бывший игрок «Динамо» подписал контракт с «Металлистом 1925»

Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 29 января 2024, 13:10 32
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Базовый день матчей – 3 апреля

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29.01.2024, 18:35
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции
Футбол | 29.01.2024, 22:40
ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции
ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Футбол | 29.01.2024, 11:25
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
28.01.2024, 23:23
Другие виды
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
29.01.2024, 07:50 6
Теннис
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
28.01.2024, 11:40 38
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
29.01.2024, 00:08 5
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
28.01.2024, 07:50 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем