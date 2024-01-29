С голом Гринвуда. Хетафе обыграл Гранаду, которая не реализовала пенальти

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Хетафе» дома обыграл «Гранаду» со счетом 2:0.

У хозяев в первом тайме голы забили скандальный форвард Мэйсон Гринвуд и нападающий Борха Майораль.

У гостей форвард Мирто Узуни не реализовал пенальти на 59-й минуте.

«Хетафе» входит в топ-10 Ла лиги (29 очков), «Гранада» идет на 19-й позиции в зоне вылета (11 баллов).

Ла Лига. 22-й тур, 29 января

Хетафе – Гранада – 2:0

Голы: Гринвуд, 21, Борха Майораль, 36

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