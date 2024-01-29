Впереди – сороки. Блэкберн разгромил Рексхэм в 1/16 финала Кубка Англии

Вечером 29 января в поединке 1/16 финала Кубка Англии встретились «Блэкберн» (2-й дивизион) и «Рексхэм» (4-й дивизион).

Гости открыли счет в дебюте, однако матч закончился уверенной победой хозяев со счетом 4:1. Дубль оформил Сэмми Смодич.

В 1/8 финала Кубка Англии «Блэкберн» сыграет с «Ньюкаслом», матчи этой стадии пройдут с 27 по 29 февраля.

Кубок Англии

1/16 финала, 29 января

Блэкберн [D2] – Рексхэм [D4] – 4:1

Голы: Смодич, 32, 45+1, Галлахер, 34, Тронстад, 59 – Кеннон, 19.

Видео голов и обзор матча