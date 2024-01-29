Кубок Англии
Англия29 января 2024, 23:34 | Обновлено 29 января 2024, 23:53
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Впереди – сороки. Блэкберн разгромил Рексхэм в 1/16 финала Кубка Англии
В конце февраля в 1/8 финала «Блэкберн» сыграет с «Ньюкаслом»
29 января 2024, 23:34 | Обновлено 29 января 2024, 23:53
79
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Вечером 29 января в поединке 1/16 финала Кубка Англии встретились «Блэкберн» (2-й дивизион) и «Рексхэм» (4-й дивизион).
Гости открыли счет в дебюте, однако матч закончился уверенной победой хозяев со счетом 4:1. Дубль оформил Сэмми Смодич.
В 1/8 финала Кубка Англии «Блэкберн» сыграет с «Ньюкаслом», матчи этой стадии пройдут с 27 по 29 февраля.
Кубок Англии
1/16 финала, 29 января
Блэкберн [D2] – Рексхэм [D4] – 4:1
Голы: Смодич, 32, 45+1, Галлахер, 34, Тронстад, 59 – Кеннон, 19.
Видео голов и обзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Сондре Тронстад (Блэкберн).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Блэкберн).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Галлахер (Блэкберн).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Блэкберн).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Andy Cannon (Рексхэм).
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