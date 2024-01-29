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  4. Реал опередил топ-клубы Италии и Португалии в подписании «нового Лунина»
Испания
29 января 2024, 23:23 |
1468
3

Реал опередил топ-клубы Италии и Португалии в подписании «нового Лунина»

Илья Волошин будет выступать за молодежку «сливочных»

29 января 2024, 23:23 |
1468
3
Реал опередил топ-клубы Италии и Португалии в подписании «нового Лунина»
Marca. Илья Волошин

17-летний украинский голкипер Илья Волошин присоединится к мадридскому «Реалу». Вратарь покинет «Райо Махадаонда» и станет полноценным игроком «сливочных», где буде играть за молодежную команду.

По информации испанского издания Marca, украинский голкипер подпишет с командой трехлетний контракт. Сообщается, что «Реал» опередил в борьбе за украинского таланта много именитых европейских клубов, среди которых португальские «Спортинг» и «Бенфика» и туринский «Ювентус».

Официально Волошин должен стать игроком «Реала» до 31 января, когда в Испании закроется трансферное окно.

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Илья Волошин трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин Райо Махадаонда трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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Комментарии 3
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Golhrenshtanga
У Анчелотти головняк будет,старого Лунина ставить или нового
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+2
roman75zpr
В Реале скоро вратарей будут выпускать полевыми игроками бегать )
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+2
Boodya
Тут зі старим не знають що робити, а вже нового хочуть купити
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+1
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