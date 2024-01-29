Реал опередил топ-клубы Италии и Португалии в подписании «нового Лунина»
Илья Волошин будет выступать за молодежку «сливочных»
17-летний украинский голкипер Илья Волошин присоединится к мадридскому «Реалу». Вратарь покинет «Райо Махадаонда» и станет полноценным игроком «сливочных», где буде играть за молодежную команду.
По информации испанского издания Marca, украинский голкипер подпишет с командой трехлетний контракт. Сообщается, что «Реал» опередил в борьбе за украинского таланта много именитых европейских клубов, среди которых португальские «Спортинг» и «Бенфика» и туринский «Ювентус».
Официально Волошин должен стать игроком «Реала» до 31 января, когда в Испании закроется трансферное окно.
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