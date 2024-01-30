У кого 8.3? Стала известна оценка Трубина за матч чемпионата Португалии

Вечером 29 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях разгромила «Эштрелу Амадору» со счетом 4:1.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в основном составе гостей и провел весь матч. По воротам Трубина соперники нанесли 9 ударов (5 из них – в створ ворот). За этот матч украинский вратарь получил высокую оценку от статистического портала WhoScored – 7.5.

Главным героем встречи стал бразильский нападающий «орлов» Артур Кабрал, забивший один из голов «Бенфики» в этом матче. WhoScored поставил нападающему оценку 8.3.

Оценки матча Эштрела Амадора – Бенфика от WhoScored