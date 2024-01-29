Подошла к завершению первая неделя тренировочного сбора «Динамо» в Турции.

Каждый день команда бело-синих проводила по две тренировки, а в день первого контрольного матча тоже тренировалась утром.

Своеобразным итогом первой недели работы на сборе есть два контрольных матча с хорошими спарринг-партнерами. В понедельник «бело-синие» проиграли самый титулованный клуб Польши, действующему вице-чемпиону – «Легии» из Варшавы (1:3).

Во вторник, 30 января динамовцы проведут матч с самым титулованным клубом Узбекистана, чемпионом последних 5 лет – «Пахтакором» из Ташкента.

Тем временем пресс-служба «Динамо» показала, как выглядит клубный автобус в Турции.

ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции