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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 22:40 | Обновлено 29 января 2024, 22:50
230
1

ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции

Подошла к завершению первая неделя тренировочного сбора команды

29 января 2024, 22:40 | Обновлено 29 января 2024, 22:50
230
1
ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции
ФК Динамо

Подошла к завершению первая неделя тренировочного сбора «Динамо» в Турции.

Каждый день команда бело-синих проводила по две тренировки, а в день первого контрольного матча тоже тренировалась утром.

Своеобразным итогом первой недели работы на сборе есть два контрольных матча с хорошими спарринг-партнерами. В понедельник «бело-синие» проиграли самый титулованный клуб Польши, действующему вице-чемпиону – «Легии» из Варшавы (1:3).

Во вторник, 30 января динамовцы проведут матч с самым титулованным клубом Узбекистана, чемпионом последних 5 лет – «Пахтакором» из Ташкента.

Тем временем пресс-служба «Динамо» показала, как выглядит клубный автобус в Турции.

ФОТО. Динамо показало, как выглядит клубный автобус в Турции

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Динамо Киев автобусы фото учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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