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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
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29 января 2024, 21:33 |
2032
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»

Главный тренер «Карпат» рассказал о выступлении сборной Украины среди ветеранов

29 января 2024, 21:33 |
2032
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Спасибо норвежцам за гостеприимство и поддержку»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Наш сайт уже сообщал о победе ветеранской сборной Украины по футболу на международном турнире в Норвегии. Но выяснилось, что в параллельном турнире среди клубных команд также не было равных украинцам.

Участник этих соревнований, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от поездки в Скандинавию:

– Норвегия – счастливая для меня страна. Побеждал здесь, когда возглавлял национальную сборную Украины и в еврокубках – у руля «Металлиста» и «Днепра». Теперь вот пришла очередь добывать победу в качестве игрока.

– Где проходили эти соревнования?
– В коммуне Лердаль, что к северу от столицы Норвегии – Осло, которая богата сказочными фьордами. Принимали нас очень гостеприимно, кстати, в Осло встречались с президентом федерации футбола Норвегии Лиз Клавенес, которая всегда занимала четкую позицию по поддержке Украины во время российской агрессии, выступала против участия в международных соревнованиях команд из страны-агрессора.

– В программу мероприятий в поддержку Украины входили и два турнира. Вы в каком были задействованы?
– Среди клубных команд, где представлял «Агробизнес» – известное общество, при содействии которого и состоялась эта поездка. Соперничество шло по круговой системе, участники, которые занимали два первых места встречались в финале. «Агробизнес» в решающем поединке выяснял отношения с одной из местных команд. Основное время закончилось вничью – 1:1, а в серии послематчевых пенальти отличился наш вратарь Сергей Чиж, в свое время выступавший за волочиский «Агробизнес» еще на любительском уровне, который отразил три удара с «точки». Именно он был признан лучшим голкипером турнира, а нам еще достался и главный приз.

– Кроме Вас с Чижом кто еще защищал цвета «Агробизнеса»?
– Эдуард Цихмейструк, Артем Старгородский, Александр Косырин, Максим Сирота, Геннадий Медведев, Виталий Самойлов, Руслан Костышин.

– И все же, главным событием стал турнир среди сборных ветеранов.
– Проходил он по той же формуле, что и клубные соревнования. Сначала украинцы уступили грузинам – 2:3, затем поочередно взяли верх над фарерцами – 7:1, норвежцами – 4:1, финнами – 6:1 и финишировали вторыми. По регламенту судьба главного приза должна была определиться в матче с грузинами, которые на первом этапе выступили без потерь. В финале наши контролировали ход событий на площадке, учли ошибки, допущенные в стартовом поединке, и заслуженно победили – 4:3.

Кстати, среди участников было немало прославленных в прошлом футболистов, в частности, за норвежцев играл Туре Андре Фло, который много забивал за английский «Челси». Но на этот раз он не ходил в бомбардирах.

– А кто?
– Наш Андрей Воробей, который был признан лучшим нападающим турнира. Весомый вклад в победу сделали и его партнеры по сборной Украины: Виталий Рева, Владимир Езерский, Сергей Нагорняк, Евгений Левченко, Вячеслав Шевчук, Тарас Михалик, Олег Шелаев, Вячеслав Свидерский и Олег Собуцкий – основатель ветеранской сборной Украины, который и был организатором этой поездки.

– Эти турниры в Норвегии анонсировались, как благотворительные в поддержку Украины.
– Так и было. Гостеприимные норвежцы позаботились, чтобы мы вернулись на Родину с оборудованием, которое пригодится ВСУ.

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Источник Sport.ua
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