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Сборная УКРАИНЫ
28 января 2024, 12:22 | Обновлено 28 января 2024, 12:35
1026
0

Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии

Домой – с победой и призом лучшего нападающего

28 января 2024, 12:22 | Обновлено 28 января 2024, 12:35
1026
0
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
АВФУ

Как стало известно Sport.ua, сборная Украины среди ветеранов по футболу стала победителем международного турнира в Норвегии.

В соревнованиях приняли участие пять сборных, в решающем поединке украинцы оказались сильнее грузин – 4:3.

Специальным призом лучшего нападающего турнира был отмечен наш земляк Андрей Воробей.

Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.

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сборная Украины по футболу среди ветеранов Андрей Воробей инсайд
Источник Sport.ua
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