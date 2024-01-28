Сборная УКРАИНЫ28 января 2024, 12:22 | Обновлено 28 января 2024, 12:35
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Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Домой – с победой и призом лучшего нападающего
28 января 2024, 12:22 | Обновлено 28 января 2024, 12:35
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Как стало известно Sport.ua, сборная Украины среди ветеранов по футболу стала победителем международного турнира в Норвегии.
В соревнованиях приняли участие пять сборных, в решающем поединке украинцы оказались сильнее грузин – 4:3.
Специальным призом лучшего нападающего турнира был отмечен наш земляк Андрей Воробей.
Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.
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