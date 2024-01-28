Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии

Как стало известно Sport.ua, сборная Украины среди ветеранов по футболу стала победителем международного турнира в Норвегии.

В соревнованиях приняли участие пять сборных, в решающем поединке украинцы оказались сильнее грузин – 4:3.

Специальным призом лучшего нападающего турнира был отмечен наш земляк Андрей Воробей.

Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.