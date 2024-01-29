Это кресты. Голкипера Шахтера прооперировали в Италии

Стал известен характер травмы, которую получил 20-летний голкипер «Шахтера» Тимур Пузанков.

По информации Top Physio, 24 января футболист был прооперирован в Италии профессором Мариани – ортопедом-травматологом, специалистом по диагностике и хирургии коленного сустава. Пузанков перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки левого колена.

Молодой голкипер получил травму за четыре дня до операции на тренировочном сборе первой команды «Шахтера» в Турции. Голкипер упал и, неправильно поставив падающую ногу, получил неестественную деформацию сустава.

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В ближайшее время Пузанков будет проходить первичный реабилитационный курс в клинике профессора Мариани, а затем вернется в «Шахтер», где продолжит восстановление под наблюдением медперсонала «горняков».