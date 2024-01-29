Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это кресты. Голкипера Шахтера прооперировали в Италии
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 21:26 | Обновлено 29 января 2024, 21:29
2909
0

Это кресты. Голкипера Шахтера прооперировали в Италии

Тимур Пузанков получил тяжелую травму колена на сборах в Турции

29 января 2024, 21:26 | Обновлено 29 января 2024, 21:29
2909
0
Это кресты. Голкипера Шахтера прооперировали в Италии
shakhtar.com. Тимур Пузанков

Стал известен характер травмы, которую получил 20-летний голкипер «Шахтера» Тимур Пузанков.

По информации Top Physio, 24 января футболист был прооперирован в Италии профессором Мариани – ортопедом-травматологом, специалистом по диагностике и хирургии коленного сустава. Пузанков перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки левого колена.

Молодой голкипер получил травму за четыре дня до операции на тренировочном сборе первой команды «Шахтера» в Турции. Голкипер упал и, неправильно поставив падающую ногу, получил неестественную деформацию сустава.

topphysio.it

В ближайшее время Пузанков будет проходить первичный реабилитационный курс в клинике профессора Мариани, а затем вернется в «Шахтер», где продолжит восстановление под наблюдением медперсонала «горняков».

По теме:
На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте
Марино ПУШИЧ: «На сборах увидел много положительных моментов»
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Тимур Пузанков Шахтер Донецк травма колена операция на колене
Источник Top Physio
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку
Футбол | 29 января 2024, 22:10 0
Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку
Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку

Малком принес победу саудовской команде на 88-й минуте

Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Другие виды | 28 января 2024, 23:23 0
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу

В игре за золото Франция победила Данию, за бронзу Швецию одолела Германию

Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Футбол | 29.01.2024, 00:08
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Футбол | 29.01.2024, 00:03
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
ВИДЕО. Скандальный Балотелли опубликовал Stories с похвалой путина
Футбол | 29.01.2024, 16:03
ВИДЕО. Скандальный Балотелли опубликовал Stories с похвалой путина
ВИДЕО. Скандальный Балотелли опубликовал Stories с похвалой путина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
28.01.2024, 09:09 13
Биатлон
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 3
Футбол
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
28.01.2024, 11:40 38
Футбол
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем