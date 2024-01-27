Вратарь Шахтера получил травму и выбыл на длительный срок

Тренер вратарей «Шахтера» Андрей Пятов сообщил о травме голкипера Тимура Пузанкова.

«К сожалению, Тимур Пузанков получил серьезную травму и выбыл на довольно длительный срок. Поэтому мы вчера ездили с Раймондом к нашим молодым вратарям из молодежной команды.

Просмотрим всех, но возьмем сейчас одного парня, Дениса Барченко, дальше будем тоже привлекать в первую команду молодых вратарей. Пусть себя проявляют, это для них шанс», – сказал Пятов.

Ранее тренер вратарей «Шахтера» Раймонд ван дер Гоув рассказал о своей работе в донецкой команде.