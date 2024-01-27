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  4. Вратарь Шахтера получил травму и выбыл на длительный срок
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 16:06 |
1683
0

Вратарь Шахтера получил травму и выбыл на длительный срок

Тимура Пузанков получил травму на сборах в Турции

27 января 2024, 16:06 |
1683
0
Вратарь Шахтера получил травму и выбыл на длительный срок
ФК Шахтер Донецк. Тимур Пузанков (слева)

Тренер вратарей «Шахтера» Андрей Пятов сообщил о травме голкипера Тимура Пузанкова.

«К сожалению, Тимур Пузанков получил серьезную травму и выбыл на довольно длительный срок. Поэтому мы вчера ездили с Раймондом к нашим молодым вратарям из молодежной команды.

Просмотрим всех, но возьмем сейчас одного парня, Дениса Барченко, дальше будем тоже привлекать в первую команду молодых вратарей. Пусть себя проявляют, это для них шанс», – сказал Пятов.

Ранее тренер вратарей «Шахтера» Раймонд ван дер Гоув рассказал о своей работе в донецкой команде.

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Тимур Пузанков Шахтер Донецк Андрей Пятов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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