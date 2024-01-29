Стало известно, с кем сыграет Ястремская в первом круге турнира в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) получила первую соперницу на хордовом турнире WTA 500 в австрийском Линце.

Украинка, получившая вайлд-кард, в первом круге встретится с россиянкой Эрикой Андреевой (WTA 111), матч состоится 31 января.

Ястремская во второй раз в карьере сыграет против Андреевой, ранее украинка была сильнее соперницы в квалификации Уимблдона 2023 года.

Отметим, что посев возглавила Алена Остапенко, также получившая приглашение от организаторов.

Ястремская будет единственной из украинок на этом турнире. Призовой фонд – $922,573.

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