Стало известно, с кем сыграет Ястремская в первом круге турнира в Линце
Соперницей украинки станет «нейтралка» Эрика Андреева
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) получила первую соперницу на хордовом турнире WTA 500 в австрийском Линце.
Украинка, получившая вайлд-кард, в первом круге встретится с россиянкой Эрикой Андреевой (WTA 111), матч состоится 31 января.
Ястремская во второй раз в карьере сыграет против Андреевой, ранее украинка была сильнее соперницы в квалификации Уимблдона 2023 года.
Отметим, что посев возглавила Алена Остапенко, также получившая приглашение от организаторов.
Ястремская будет единственной из украинок на этом турнире. Призовой фонд – $922,573.
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