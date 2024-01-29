ПСЖ нацелился на дорогостоящего защитника Баварии

«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, первые контакты между клубами уже состоялись, но «Бавария» предложение чемпионов Франции отклонила.

Де Лигт перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за 67 миллионов евро, однако так пока и не стал лидером защиты чемпионов Германии. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего нидерландца 1 гол в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к де Лигту со стороны «Манчестер Юнайтед».