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Франция
29 января 2024, 21:04 | Обновлено 29 января 2024, 21:05
287
0

ПСЖ нацелился на дорогостоящего защитника Баварии

Маттейс де Лигт может продолжить карьеру во Франции

29 января 2024, 21:04 | Обновлено 29 января 2024, 21:05
287
0
ПСЖ нацелился на дорогостоящего защитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, первые контакты между клубами уже состоялись, но «Бавария» предложение чемпионов Франции отклонила.

Де Лигт перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за 67 миллионов евро, однако так пока и не стал лидером защиты чемпионов Германии. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего нидерландца 1 гол в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к де Лигту со стороны «Манчестер Юнайтед».

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ПСЖ Маттейс де Лигт Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Источник Get French Football News
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