ПСЖ нацелился на дорогостоящего защитника Баварии
Маттейс де Лигт может продолжить карьеру во Франции
«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту. Об этом сообщают французские СМИ.
По их информации, первые контакты между клубами уже состоялись, но «Бавария» предложение чемпионов Франции отклонила.
Де Лигт перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за 67 миллионов евро, однако так пока и не стал лидером защиты чемпионов Германии. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего нидерландца 1 гол в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Ранее сообщалось об интересе к де Лигту со стороны «Манчестер Юнайтед».
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