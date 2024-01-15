Тен Хаг просит у руководства МЮ подписать защитника Баварии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг имеет личную заинтересованность в приглашении в команду защитника «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Нидерландский тренер якобы настойчиво просит клубное руководство манкунианцев подписать 24-летнего игрока. Вероятнее всего, активно вопрос трансфера де Лигта будет прорабатываться не сейчас, а летом.

Напомним, защитник уже работал под руководством тен Хага в «Аяксе» на протяжении нескольких сезонов.

«Бавария» подписала Маттейса де Лигт летом 2022 года, заплатив на него «Ювентуса» 67 млн евро.

В текущем сезоне защитник провел за мюнхенцев во всех турнирах 12 матчей, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Барселоны» Рональд Араухо.