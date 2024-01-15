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Англия
15 января 2024, 21:56 | Обновлено 15 января 2024, 22:04
245
0

Тен Хаг просит у руководства МЮ подписать защитника Баварии

Нидерландец хочет соотечественника Маттейса де Лигта

15 января 2024, 21:56 | Обновлено 15 января 2024, 22:04
245
0
Тен Хаг просит у руководства МЮ подписать защитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг имеет личную заинтересованность в приглашении в команду защитника «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Нидерландский тренер якобы настойчиво просит клубное руководство манкунианцев подписать 24-летнего игрока. Вероятнее всего, активно вопрос трансфера де Лигта будет прорабатываться не сейчас, а летом.

Напомним, защитник уже работал под руководством тен Хага в «Аяксе» на протяжении нескольких сезонов.

«Бавария» подписала Маттейса де Лигт летом 2022 года, заплатив на него «Ювентуса» 67 млн евро.

В текущем сезоне защитник провел за мюнхенцев во всех турнирах 12 матчей, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Барселоны» Рональд Араухо.

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Маттейс де Лигт Эрик тен Хаг Бавария Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы
Источник Twitter
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