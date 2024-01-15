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  4. МЮ запросил трансфер Араухо. Барса назвала «январскую» цену
Англия
15 января 2024, 21:32 | Обновлено 15 января 2024, 21:42
573
0

МЮ запросил трансфер Араухо. Барса назвала «январскую» цену

Манкунианцы хотят подписать защитника каталонцев

15 января 2024, 21:32 | Обновлено 15 января 2024, 21:42
573
0
МЮ запросил трансфер Араухо. Барса назвала «январскую» цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Английский «Манчестер Юнайтед» запустил процесс перехода защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Сообщается, что «красные дьяволы» направили запрос «блаугране» о приобретение защитника и получили ответ: в январе трансфер 24-летнего уругвайца обойдется более чем в 80 млн евро.

Сам Араухо, как известно, хочет остаться в «Барселоне» как минимум до конца нынешнего сезона. Рональд якобы даже отказался продлевать контракт на улучшенных условиях.

Источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» может в итоге не решиться на трансфер Араухо, а продолжит следить за уругвайцем до лета. У мюнхенской «Баварии» трансфер защитника «Барселоны» также значится в числе приоритетных.

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Рональд Араухо Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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