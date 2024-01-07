Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Барселоны отказался продлевать контракт на улучшенных условиях
Испания
07 января 2024, 12:45 |
1093
0

Защитник Барселоны отказался продлевать контракт на улучшенных условиях

Рональд Араухо не будет обсуждать данный вопрос до завершения сезона

07 января 2024, 12:45 |
1093
0
Защитник Барселоны отказался продлевать контракт на улучшенных условиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отказался от предложения руководства клуба продлить контракт на улучшенных условиях.

По информации Sport.es, соглашение футболиста действовало до лета 2026 года, но боссы «блау-гранас» обратились к игроку с предложением на фоне активной заинтересованности в защитнике со стороны «Баварии». При этом сам Араухо не отказывается играть за каталонцев, но не будет обсуждать продление контракта до завершения нынешнего сезона.

Добавим, что в сезоне-2023/2024 уругваец провел за «Барселону» во всех турнирах 17 матчей (1381 минута игрового времени), в которых забил 1 мяч.

По теме:
Одноклубник Мудрика продолжит карьеру в Бундеслиге
Форвард Вулверхэмптона вернулся в Бундеслигу на правах аренды
Александр Бандура: О завершении вратарской карьеры не может быть и речи
Рональд Араухо Барселона продление контракта Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы Бавария
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Футбол | 06 января 2024, 17:58 8
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить

Новым дублером Тибо Куртуа может стать вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Валлес

Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 07 января 2024, 11:59 6
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 7 января в 18:30 по Киеву

Помешают планам Полесья? Эстегляль хочет подписать Аллахьяра Сайядманеша
Футбол | 07.01.2024, 11:44
Помешают планам Полесья? Эстегляль хочет подписать Аллахьяра Сайядманеша
Помешают планам Полесья? Эстегляль хочет подписать Аллахьяра Сайядманеша
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Теннис | 07.01.2024, 08:50
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
Футбол | 06.01.2024, 22:22
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
06.01.2024, 16:20 9
Биатлон
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
05.01.2024, 10:30 1
Футбол
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
06.01.2024, 06:50 4
Теннис
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 2
Футбол
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
07.01.2024, 07:59 9
Футбол
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
05.01.2024, 10:15 15
Футбол
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
05.01.2024, 15:21 4
Бокс
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2024, 23:06 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем