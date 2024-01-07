Защитник Барселоны отказался продлевать контракт на улучшенных условиях
Рональд Араухо не будет обсуждать данный вопрос до завершения сезона
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отказался от предложения руководства клуба продлить контракт на улучшенных условиях.
По информации Sport.es, соглашение футболиста действовало до лета 2026 года, но боссы «блау-гранас» обратились к игроку с предложением на фоне активной заинтересованности в защитнике со стороны «Баварии». При этом сам Араухо не отказывается играть за каталонцев, но не будет обсуждать продление контракта до завершения нынешнего сезона.
Добавим, что в сезоне-2023/2024 уругваец провел за «Барселону» во всех турнирах 17 матчей (1381 минута игрового времени), в которых забил 1 мяч.
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