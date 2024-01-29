Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ утвердила график подачи заявок на весеннюю часть сезона
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 20:15 |
338
0

УПЛ утвердила график подачи заявок на весеннюю часть сезона

Первым заявку подаст «Шахтер»

29 января 2024, 20:15 |
338
0
УПЛ утвердила график подачи заявок на весеннюю часть сезона
УПЛ

УПЛ утвердила график подачи клубами заявок на весеннюю часть чемпионата. Первым обновленный список зарегистрированных игроков подаст донецкий «Шахтер» – уже 1 февраля.

График регистрации футболистов УПЛ на вторую часть сезона 2023/2024:

1 февраля: Шахтер

19 февраля: Минай, Верес, Заря, Оболонь, Оболонь

20 февраля: Металлист 1925, Александрия, ЛНЗ Черкассы, Колос

21 февраля: Черноморец, Ворскла, Рух, Динамо

22 февраля: Полесье, Днепр-1, Кривбасс, Шахтер

Ранее сообщалось о том, что комитет арбитров УАФ может возглавить Екатерина Монзуль.

По теме:
Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты
Сергей СИДОРЧУК: «Бражко в своем возрасте даже лучше меня прежнего»
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
Украинская Премьер-лига заявка
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вновь в два мяча. Динамо уступило Легии в товарищеском матче
Футбол | 29 января 2024, 17:56 86
Вновь в два мяча. Динамо уступило Легии в товарищеском матче
Вновь в два мяча. Динамо уступило Легии в товарищеском матче

Команда Александра Шовковского сопровождает зимние тренировки исключительно поражениями

Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Футбол | 29 января 2024, 00:03 7
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге

Мичел прокомментировал последний матч против «Сельты»

Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2024, 07:50
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб
Футбол | 29.01.2024, 17:26
ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб
ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 29.01.2024, 13:10
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
27.01.2024, 20:10 4
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
28.01.2024, 14:31 44
Теннис
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
27.01.2024, 19:50
Футбол
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем