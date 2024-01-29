УПЛ утвердила график подачи заявок на весеннюю часть сезона

УПЛ утвердила график подачи клубами заявок на весеннюю часть чемпионата. Первым обновленный список зарегистрированных игроков подаст донецкий «Шахтер» – уже 1 февраля.

График регистрации футболистов УПЛ на вторую часть сезона 2023/2024:

1 февраля: Шахтер

19 февраля: Минай, Верес, Заря, Оболонь, Оболонь

20 февраля: Металлист 1925, Александрия, ЛНЗ Черкассы, Колос

21 февраля: Черноморец, Ворскла, Рух, Динамо

22 февраля: Полесье, Днепр-1, Кривбасс, Шахтер

Ранее сообщалось о том, что комитет арбитров УАФ может возглавить Екатерина Монзуль.