УПЛ утвердила график подачи заявок на весеннюю часть сезона
Первым заявку подаст «Шахтер»
УПЛ утвердила график подачи клубами заявок на весеннюю часть чемпионата. Первым обновленный список зарегистрированных игроков подаст донецкий «Шахтер» – уже 1 февраля.
График регистрации футболистов УПЛ на вторую часть сезона 2023/2024:
1 февраля: Шахтер
19 февраля: Минай, Верес, Заря, Оболонь, Оболонь
20 февраля: Металлист 1925, Александрия, ЛНЗ Черкассы, Колос
21 февраля: Черноморец, Ворскла, Рух, Динамо
22 февраля: Полесье, Днепр-1, Кривбасс, Шахтер
Ранее сообщалось о том, что комитет арбитров УАФ может возглавить Екатерина Монзуль.
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